Diputación de Burgos aprueba una nueva línea de ayudas para hostelería y comercio rural dotada con 400.000 euros

Cartel del Comercio Rural de Burgos. - DIP BURGOS

BURGOS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Burgos ha aprobado el expediente relativo a las bases y convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar a establecimientos de hostelería y comercios minoristas ubicados en el medio rural, para lo que se ha habilitado una partida de 400.000 euros.

El objetivo de estas ayudas es reforzar la viabilidad económica del pequeño tejido empresarial en municipios y entidades locales menores con población inferior a 20.000 habitantes.

Podrán beneficiarse autónomos y empresas que dispongan de un máximo de dos establecimientos abiertos en el sector correspondiente.

La portavoz de la Diputación, Inmaculada Sierra, ha destacado queesta convocatoria responde "al compromiso firme de la Diputación con el mantenimiento del tejido económico en los pueblos y el apoyo "a sectores clave como la hostelería y el comercio, que son fundamentales para fijar población y generar dinamismo en el medio rural".

Asimismo, Sierra ha subrayado que "con estas ayudas no solo se contribuye a la supervivencia de pequeños negocios, sino que se impulsa su modernización y adaptación a las nuevas demandas, reforzando así la cohesión territorial de la provincia".