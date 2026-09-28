La Diputación impulsa seis jornadas micológicas para poner en valor los recursos naturales y el micoturismo en Salamanca. En la foto, la diputada Pilar Sánchez. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca celebrará este otoño una nueva edición de las Jornadas Micológicas, seis, una iniciativa que tiene como objetivo divulgar el patrimonio natural de la provincia, fomentar la recolección responsable y poner en valor el potencial turístico y económico de la micología en los municipios rurales.

Las jornadas se desarrollan en colaboración con las asociaciones titulares del Parque Micológico 'Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar"' y del Acotado Micológico 'Ribera de Cañedo', dentro del programa Micocyl, promovido por la Junta de Castilla y León, las diputaciones y más de 320 municipios de la Comunidad.

La diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, ha destacado que la micología constituye "un recurso natural de enorme valor y una oportunidad turística y económica para los municipios", al permitir combinar la conservación del medio natural con actividades de turismo, gastronomía, educación ambiental y generación de actividad en el medio rural.

"Cuando una persona participa en una jornada micológica no solamente disfruta de una actividad en el monte, también conoce un municipio, consume en nuestros establecimientos, visita nuestro patrimonio y descubre nuestro territorio", ha señalado.

En total, se celebrarán seis jornadas este otoño. Cuatro tendrán lugar en el Parque Micológico 'Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar': 17 de octubre en Montemayor del Río, 24 de octubre en El Cabaco, 31 de octubre en Villasrubias y 7 de noviembre en Villanueva del Conde. Las otras dos se desarrollarán en el Acotado Micológico 'Ribera de Cañedo': 14 de noviembre en Santiz y 21 de noviembre en Peñausende.

Cada jornada incluirá una salida al campo guiada por especialistas, con un máximo de 50 participantes, seguida de la identificación, clasificación y exposición de las especies recogidas y una charla micológica. Como complemento, los asistentes podrán disfrutar de un 'showcooking' y degustación de setas.

Las actividades contarán con la participación de la Sociedad Micológica de Ciudad Rodrigo, la Sociedad Micológica Salmantina Lazarillo y la Asociación Setera Boleto Negro, en función del municipio donde se celebre cada jornada. El interés por estas actividades se refleja en los datos de la pasada edición: más de 400 personas participaron en las jornadas de 2025, procedentes de Salamanca y de otras comunidades y provincias, así como de Portugal. Además, se recibieron más de 100 solicitudes de media por jornada, lo que evidencia el creciente interés por la micología y el micoturismo.

La Diputación de Salamanca destina 65.000 euros a los recursos micológicos de la provincia, con el objetivo de contribuir a su conservación, promoción y aprovechamiento sostenible y favorecer que este patrimonio natural se convierta también en una fuente de oportunidades para los municipios.

Las inscripciones son gratuitas e incluyen seguro, guías y las actividades programadas. Las plazas para las salidas al campo están limitadas a 50 participantes, mientras que el resto de las actividades será de acceso abierto. Las inscripciones pueden realizarse a través de jornadasmicosalamanca.es, y toda la información está disponible también en Micocyl.

Desde la Diputación de Salamanca se recuerda que, para la recogida de setas, es necesario disponer del correspondiente permiso de recolección, como garantía de un aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos micológicos.