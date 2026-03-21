La Diputación de León adquiere una parcela de 8.000 metros cuadrados para ampliar el Museo de los Pueblos Leoneses - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha anunciado la adquisición por parte de la institución provincial de una parcela de 8.000 metros cuadrados por 240.000 euros para ampliar el Museo de los Pueblos Leoneses.

Lo ha hecho durante la inauguración de la exposición 'Sincretismo emocional II', donde ha detallado que la Diputación acaba de adquirir una amplia parcela aledaña al Museo que mejorará considerablemente la dotación, el equipamiento y los servicios con los que cuenta actualmente el principal espacio dedicado a la cultura tradicional en la provincia.

La parcela cuenta con una superficie de 8.067 metros cuadrados, de los cuales 486 pertenecen a dos construcciones que actualmente están catalogadas para derribo, y limita con el museo tanto por su parte noroeste como suroeste.

"Según los investigadores, en origen constituyó la huerta del antiguo convento de San Agustín, hoy sede del museo", ha agregado Álvarez Courel, quien ha apuntado que "tras un proceso de negociación con la propiedad, la finca fue adquirida, finalmente, por 240.000 euros".

La adquisición de la parcela permitirá, entre otras cosas, la eliminación del esquinazo existente a nivel de vía pública en la parte suroeste de la tapia de dicha finca, un estrechamiento de la calzada que dificulta el paso de vehículos e impide por completo el acceso a la parte frontal del museo de autobuses y microbuses.

"El plan inicial del ILC para esta parcela, que todavía es necesario desarrollar, incluye la habilitación de aparcamientos, espacios ajardinados, una bolera donde practicar bolo leonés y otras modalidades de este juego existentes en la provincia, una zona donde exhibir la lucha leonesa, un pequeño anfiteatro para conciertos y recitales, e incluso reconstrucciones de edificios de arquitectura tradicional leonesa", ha adelantado el presidente de la Diputación, quien ha añadido que se trata de "una gran oportunidad para efectuar una ampliación y redistribución de parte de las instalaciones con que cuenta el museo".