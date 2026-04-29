La Diputación de León aprueba la convocatoria de la sexta fase del Plan PIOS, que destinará 1,9 millones a 9 municipios

La Diputación de León ha aprobado en pleno la convocatoria de la sexta fase del Plan PIOS, que destinará 1,9 millones en subvenciones a nueve municipios. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de la Diputación de León celebrado este miércoles ha aprobado por unanimidad la sexta fase de la convocatoria del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS), que alcanzará a nueve ayuntamientos de la provincia que recibirán un subvenciones por importe de 1.925.000 euros para poder desarrollar las obras solicitadas.

Con esta sexta fase el Plan habrá llegado a 193 ayuntamientos de la provincia, a los que la Diputación Provincial habrá destinado más 54,8 millones de euros.

En concreto, el Ayuntamiento de Balboa recibirá 240.000 euros para elementos cubrecontenedores de residuos sólidos urbanos, maquinaria (pala mini retroexcavadora, pinza sobrero carguillo, powertilt) y la pavimentación en Villariños y Pumarín, mientras que el Ayuntamiento de Burón también recibirá 240.000 euros para la mejora del alumbrado público y el municipio de Castilfalé contará con una cuantía de 130.000 euros para renovar la carpintería exterior del edificio municipal y para obras de urbanización en viales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Páramo del Sil dispondrá de una subvención de 375.000 euros para adquirir tractor y cuchillas, el acondicionamiento del pabellón municipal, la adquisición de terrenos y labores de pavimentación, mientras que el municipio de Reyero tendrá una ayuda de 130.000 euros para el cerramiento y adecuación de una parcela como nave de usos múltiples, el refuerzo de firmes en calles y mejoras en el entorno centro social de Primajas.

En cuanto al Ayuntamiento de Urdiales del Páramo, recibirá 240.000 euros para remodelar la estación depuradora de aguas residuales, renovar el ramo final del emisario en Mansilla del Páramo y reformar la plaza de La Torre.

Igualmente, Valdemorra recibirá 130.000 euros para actuaciones en alumbrado público; mejora de vías públicas, reductores de velocidad y valle en la Plaza Mayor y adquisición de un inmueble, mientras que el Ayuntamiento de Valverde Enrique contará con 130.000 euros para la mejora de espacios públicos, pavimentación y reparación de calles, así como para adquirir un inmueble en Castrovega de Valmadrigal.

Por último, Villamontán de la Valduerna recibirá 310.000 euros con los que se rehabilitarán fachadas; se instalará generación fotovoltaica de autoconsumo para el edificio de usos múltiples; se urbanizarán y pavimentarán calles en Miñambres y Villamontán; se renovará el abastecimiento de agua en Villalis y Posada y, finalmente, para la pista de pádel.