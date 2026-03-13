La Diputación de León avanza en el proyecto de mejora de la carretera que une Pesquera y Modino

El vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller (izquierda) y el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos (derecha), durante su visita a la LE-5638. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León avanza en el proyecto encaminado a mejorar la seguridad de los usuarios del tramo de la carretera LE-5638 que une Pesquera y Modino, según ha explicado este viernes el vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, que ha visitado la vía acompañado por el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos.

Aller ha explicado al regidor de Cistierna que la Institución provincial ya cuenta con un proyecto encaminado a llevar a cabo los trabajos necesarios para ensanchar y mejorar la vía desde el P.K. 13+700, en Pesquera, hasta el P.K. 17+500 en la localidad de Modino.

Por su parte, Luis Mariano Santos ha informado al vicepresidente de que el Ayuntamiento ya ha llevado a cabo casi en su totalidad las expropiaciones necesarias para poner a disposición de la Institución provincial los terrenos para realizar las actuaciones precisas. Según Aller, la licitación de las obras podría realizarse durante los meses de abril o mayo.

Actualmente la anchura media de la calzada es de 4,5 metros. El firme actual se encuentra deteriorado y la señalización, balizamiento y defensas de la carretera son insuficientes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El diputado de Infraestructuras ha apuntado que se realizarán los trabajos necesarios para ensanchar la calzada y mejorar el firme, con el objetivo de que puedan cruzarse dos vehículos en "las mejores condiciones de comodidad y seguridad".

INTERVENCIONES

Las obras distinguen entre los tramos de travesías y los que están fuera de éstas. El tramo fuera de travesía se sitúa entre los P.K. 14+370 y 16+781, donde la calzada actual se ensanchará hasta conseguir alcanzar los seis metros.

Entre los P.K. 14+370 y 14+620 no se proyecta berma, mientras que en el resto existen dos bermas de 0,5 metros cada una. Este tramo se ensanchará por una sola margen (derecha o izquierda) o bien por las dos, según los casos.

En las zonas a ensanchar se conseguirá la plataforma deseada a través de un metro de suelo seleccionado. Una de las características de las obras proyectadas es que se hormigonarán prácticamente la totalidad de las acequias de riego en ambas márgenes, que ahora son de tierra, lo que supondrá una mejora para el regadío de la zona.

En el P.K. 13+900 existe una obra de paso sobre una acequia que se sustituirá por otra para duplicar su capacidad de desagüe, mientras que en el P.K. 14+486 se reharán todos los pasos salvacunetas y se sustituirán todas las obras de drenaje transversal por nuevas obras. Las actuaciones se complementarán con la señalización horizontal y vertical reglamentaria y la longitud total de actuación será de 3.800 metros.