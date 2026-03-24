La Diputación de León dará luz verde en el pleno de mañana a una inversión de 75 millones de euros

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (izquierda) y el vicepresidente segundo y responsable del área de Cooperación y SAM, Valentín Martínez (derecha). - EUYROPA PRESS

LEÓN, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León aprobará en el pleno que tendrá lugar mañana diferentes convocatorias y convenios mediante los cuales la Institución provincial liberará 75 millones de euros.

En concreto, se prevé aprobar el Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027, para el que se destinarán cerca de 60 millones de euros para los 208 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia que son del ámbito competencial de la Diputación de León.

Según ha explicado el vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del área de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, la inversión es "bastante notable" y con estas ayudas los beneficiarios pueden llevar a cabo diferentes inversiones, realizar obras y contratar suministros.

Según ha detallado, en virtud de este Plan se podrán realizar actuaciones de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento, alumbrado público, pavimentación de vías, accesos a núcleos de población, infraestructuras viarias, edificios públicos, equipamientos culturales, parques, bibliotecas o eliminación de amianto en edificios municipales, entre otros. "Todo ello incluso atendiendo a competencias que no son de la propia Diputación", ha advertido y ha añadido que algunas actuaciones como las de los centros educativos o consultorios médicos tendrían que abordarlas otras administraciones, pero la Diputación siempre está "al rescate".

Los ayuntamientos serán los responsables de contratar dichas obras y los criterios de concesión de las subvenciones incluidas en el Plan estarán basados en cifras de población, de modo que los municipios con menor capacidad serán los más beneficiados, ya que se aplica el criterio de solidaridad.

Se establecerá un plazo de 30 días hábiles desde que se publique esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para que los ayuntamientos soliciten las obras. El plazo para realizar las inversiones se extenderá hasta el día 31 de octubre de 2028, mientras que el periodo de justificación de las actuaciones concluirá el 31 de enero de 2029.

13,4 MILLONES PARA 48 AYUNTAMIENTOS

Por otra parte, la sesión plenaria dará luz verde a las bases de la quinta fase del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS), que beneficiará a 48 ayuntamientos mediante la inversión de 13,4 millones de euros. En las fases anteriores este Plan ha supuesto llevar a 184 municipios cerca de 53 millones de euros.

Valentín Martínez ha destacado que el PIOS y el Plan Provincial de Cooperación Municipal son herramientas "claras" para atender la despoblación, una cuestión que "preocupa y ocupa" a la Diputación, con las que se pretende poner los servicios públicos a disposición del medio rural en igualdad de condiciones a quienes residen en el medio urbano.

Además, el pleno prevé aprobar el convenio con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León para la ejecución de infraestructuras turísticas asociadas al embalse de Riaño: la pasarela de Bachende, la ruta al Valle de Anciles y un embarcadero, todos ellos en la Montaña Oriental Leonesa. La Institución provincial aportará 3,7 millones de euros, el 30 por ciento de la inversión total, que ascenderá para estos apartados a 1.100.000 euros.

BANCO DE TIERRAS

Otro de los puntos que se someterán a votación mañana es el presupuesto que aportará la Diputación para el Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Bierzo, que ascenderá a 108.000 euros, el 80 por ciento del presupuesto total, fijado en 135.000 euros.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha subrayado que la aportación de la Institución provincial para este apartado se ha incrementado en un 20 por ciento desde que está al frente de la Administración provincial el actual equipo de Gobierno. "Está claro que el pleno tiene un gran carácter inversor, donde vamos a liberar esos más de 75 millones de euros, lo que pone en evidencia que efectivamente somos el verdadero motor de nuestra provincia. El equipo de Gobierno de UPL y del PSOE lo que hacemos es trabajar por y para nuestra provincia", ha recalcado.

Finalmente, Valentín Martínez ha advertido que la guerra de Irán afectará a las previsiones de la Diputación en área de infraestructuras a causa del incremento del precio del petróleo y sus derivados, que hará necesario liberar fondos para hacer frente a la "catástrofe". Es un tema que afectará "seriamente" a la Institución provincial y que preocupa a sus responsables.