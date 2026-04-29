La Diputación de León destinará 60.000 euros a la lucha y erradicación del avispón asiático, el doble que en 2025

Imagen del pleno de la Diputación de León en el que se ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones para la lucha, control y erradicación del avispón asiático. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de León celebrado este miércoles ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de subvenciones para la lucha, control y posible erradicación del avispón asiático o avispa negra en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para 2026 con una cuantía de 60.000 euros, que duplica la cantidad destinada a este apartado en la convocatoria anterior.

Estas subvenciones, en régimen de concurrencia, se enmarcan en la convocatoria impulsada por el área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y tienen como objetivo apoyar las actuaciones municipales dirigidas a la detección, control y eliminación de esta especie invasora, que supone una amenaza para la biodiversidad y, especialmente, para las abejas y otros insectos polinizadores.

Con la iniciativa se pretende proteger el entorno rural y preservar los ecosistemas locales, mediante medidas efectivas para contener la expansión del avispón asiático y proteger la actividad apícola, un sector clave en la economía leonesa y el equilibrio medioambiental de la provincia.

La ayuda establecida será del 90 por ciento del importe de presupuesto presentado por los ayuntamientos para la realización de la actividad, con un límite de 2.000 euros por solicitante.

Serán gastos subvencionables todos los derivados de las actividades encaminadas a la lucha y control del avispón asiático, lo que incluye los propios elementos de lucha física, mecánica, biológica y biocida, así como equipamiento, formación de personal y asistencia técnica para su aplicación y suelta. Se excluirán los gastos de inversión.

Así, se podrán subvencionar acciones de prevención mediante la localización y eliminación de nidos y trampeo de individuos; acciones de control con material necesario (trampas para captura de reinas, mallas protectoras), así como acciones de sensibilización y educación ambiental.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), vía electrónica en la sede electrónica de la Diputación y en el modelo establecido en el Anexo I.