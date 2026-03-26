La Diputación de León dotará de desfibriladores a 53 municipios de menos de 2.000 habitantes

El vicepresidente segundo de la Diputación de León y responsable del área de Cooperación y SAM, Valentín Martínez (tercero por la izquierda), ha presentado este jueves el programa de desfibriladores externos semiautomáticos en Riego de la Vega. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León dotará de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) a 53 municipios de menos de 2.000 habitantes de la provincia, sufragados mediante una subvención directa de 112.000 euros concedida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Se trata de una ayuda en especie, por la cual la Diputación se encarga de la adquisición de los dispositivos para su posterior entrega a los municipios beneficiarios.

Tras la aprobación de las bases reguladoras en pleno, los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes que recibirán estos equipos son Calzada del Coto, Carrocera, Cea, Cebrones del Río, Corbillos de los Oteros, Crémenes, Cubillas de Rueda, Destriana de la Valduerna, Gordaliza del Pino, Gordoncillo, Gradefes, Joarilla de las Matas, Laguna de Negrillos, Llamas de la Ribera Matallana de Torío, Murias de Paredes, Palacios de la Valduerna y Pozuelo del Páramo.

Igualmente, contarán con los equipos Puebla de Lillo, Quintana del Castillo, Quintana y Congosto, Regueras de Arriba, Riego de la Vega, Riello, San Adrián del Valle, Santa Colomba de Somoza, Santa María de Ordás, Santa María del Monte de Cea, Sena de Luna, Soto y Amío, Valdepolo, Valderrey, Valderrueda, Valdesamario, Vallecillo, Vegas del Condado, Villadangos del Páramo, Villagatón, Villamandos, Villamanín, Villamejil, Villamontán de la Valduerna, Villares de Órbigo, Villasabariego, Villaturiel, Villazala, Villazanzo de Valderaduey y Zotes del Páramo.

Además, un total de 106 personas residentes en los ayuntamientos beneficiarios del programa, en el marco de esta subvención autonómica, han recibido formación para el uso de estos dispositivos en caso de emergencia.

El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del área de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, ha participado este jueves en la presentación pública del programa en la Casa de la Cultura de Riego de la Vega, acompañado por su alcalde, David Fuertes, un acto que también ha contado con la presencia del director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Administración autonómica, José Manuel Barrios, y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

Además, han participado en el acto la jefa de servicio de Cooperación de la Diputación, Ana Cosmen, y el arquitecto coordinador técnico, José María Alvado, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

"HERRAMIENTAS QUE SALVAN VIDAS"

Valentín Martínez ha explicado que el objetivo prioritario de la Institución provincial es que el medio rural leonés sea "un entorno seguro y de salud" a través de esta medida. "Con la instalación de estos 53 desfibriladores acortamos distancias críticas en la respuesta ante una emergencia cardiaca, proporcionando a nuestros pequeños municipios herramientas que salvan vidas", ha apuntado.

Por su parte, el alcalde de Riego de la Vega ha agradecido esta ayuda institucional que se suma a otro desfibrilador ya instalado en las piscinas municipales de la localidad y que contribuirá a hacer de este ayuntamiento un lugar "más seguro" para sus habitantes.