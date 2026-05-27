Diputación de León inicia los trámites de renuncia como patrono en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado en el pleno celebrado este miércoles una moción encaminada a iniciar la tramitación administrativa del expediente para la renuncia a la condición de patrono de la Institución provincial en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL) y posteriormente destinar los fondos asignados a dicha entidad al presupuesto general del Instituto Leonés de Cultura (ILC).

De esta forma, se ha aprobado la moción presentada por la UPL con el respaldo del PSOE, el voto en contra de Vox y la abstención de los representantes del PP.

Según el texto de la moción, la aportación global realizada por la Diputación de León al ILCyL asciende a más de 300.000 euros abonados en distintas anualidades y, concretamente, en los últimos ejercicios la cuantía ha sido de 10.000 euros en cada ejercicio.

Después de que la Diputación de León haya participado durante 23 años en calidad de patrono ahora se propone la finalización de tal relación porque supone una duplicidad de funciones, dado que la Diputación de León ya cuenta con el ILC, dedicado al fomento de la cultura. Así, desde hace ya casi tres décadas la Institución provincial dispone de un organismo autónomo "enormemente consolidado" y que cumple y lleva a cabo "con todas las garantías" las labores de promoción, difusión y fomento de la literatura.

En un contexto como el actual, según el texto de la moción, la duplicidad de funciones en las instituciones públicas es un hecho "muy censurado" por la ciudadanía a causa del mayor gasto de fondos públicos que conlleva.

La segunda de las razones por las que se impulsa la moción es la escasa actividad del ILCyL en los municipios leoneses de menos de 20.000 habitantes. También se expone la "insuficiencia" de congresos, publicaciones y acciones formativas o divulgativas relacionadas con el leonés y con el gallego de El Bierzo, dos realidades lingüísticas "incuestionables" que enriquecen el patrimonio cultural de la provincia y que "apenas han recibido atención por parte del ILCyL".

Por otra parte, señala que en años anteriores diversos patronos se han desvinculado de la Fundación del ILCyL al entender que no existía suficiente retorno o que la relación entre la aportación realizada y las actividades culturales ofrecidas desde la misma no era del todo equilibrada.

COLABORACIONES PUNTUALES

Por estas razones, y "sin restar importancia a la labor que a nivel global realiza la Fundación Instituto de la Lengua Castellano y Leonés en lo que respecta a la investigación y difusión del español", se propone la finalización de la relación del patronazgo establecida con la Diputación de León, sin perjuicio de que puedan llevarse a cabo colaboraciones puntuales entre ambas entidades al objeto de celebrar actividades culturales concretas como conferencias, simposios o exposiciones. Esta sería, según la moción, una fórmula "mucho más sensata y efectiva" que la actual.

El portavoz del PP en la Diputación, David Fernández, ha apelado al derecho de defender la lengua española. "Defender el español no es ningún insulto, hay que defenderlo", ha recalcado, para añadir que la UPL defiende la Región Leonesa, conformada por León, Zamora y Salamanca.

"LO OTRO ES HACERSE KALE BORROKA"

En este sentido, ha recordado que la universidad más antigua de España es de Salamanca y uno de sus mayores ingresos es el español. "Está generando una de ingresos a los ciudadanos de Salamanca, a los ciudadanos de Zamora, muchísimos ingresos. Yo lo que no entiendo es que ustedes no quieran defender a los zamoranos y a los leoneses. Es increíble, y encima por una cantidad que son 10.000 euros; lo otro es hacerse kale borroka", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, ha expresado que si la Diputación de León no ha exigido "lo suficiente" al ILCyL no se puede pensar que otros lo vayan a hacer en su lugar. Además, ha apuntado que la Fundación del ILCyL tiene como objetivo la promoción y difusión de la lengua en la literatura española, algo que "no es un capricho", sino una responsabilidad institucional de ámbito autonómico que es preciso compartir con el resto de las provincias de Castilla y León.

INSTITUCIONES COMPLEMENTARIAS

Respecto a las posibles duplicidades ha argumentado que el ILCyL "no es un competidor" del ILC, sino que son instituciones complementarias. "Pretender que León se cierre en sí misma y abandone los espacios de ámbito regional es un error estratégico", ha agregado.

En cuanto a la escasa actividad en la provincia a la que alude la moción, ha señalado que en algunos años "ha sido mejorable", pero, en todo caso, ha continuado, la solución no es marcharse. "La solución es exigir más, exigir que León tenga un peso específico mayor en la programación", ha incidido.

En su opinión, León "no debe dar un paso atrás" y debe estar presente en todos los foros de lengua y cultura españolas porque la provincia "ha aportado y sigue aportando muchísimo a ese patrimonio común".

El portavoz del PSOE, Santiago Dorado, ha puntualizado que la moción no "denosta" la actividad del Instituto, además de abrir la vía a nuevos cauces de colaboración y de comunicación con la Diputación de León. "No es que se renuncie a defender el español, no es que vaya contra ningún ciudadano", ha apostillado.

"NO ES UN ATAQUE" A CASTILLA Y LEÓN

Finalmente, el diputado de Cultura, Emilio Martínez (UPL), ha insistido en que la intención de que la Diputación renuncie como patrono del ILCyL "no es un ataque" a la comunidad autónoma de Castilla y León, sino que se sustenta en que los fondos destinados a esta entidad resultarían "muy importantes" para llevar a cabo proyectos desde el ILC.

Asimismo, ha apuntado que el hecho de que los tres ayuntamientos más importantes de la provincia leonesa, los de León capital, San Andrés del Rabanedo y Ponferrada ya no estén en el patronato del ILCyL es "algo a tener en cuenta".

Para la UPL no se cumplen los objetivos y el retorno de la participación en el patronato es "insuficiente", de modo que con los 10.000 euros que se aportan de forma anual podrían hacerse "muchas, muchas cosas" para la mejora del medio rural leonés.