Diputación de León invierte más de 500.000 euros en la mejora de la carretera de Magaz de Arriba

Un momento de la recepción de las obras de mejoras del firme de la carretera. - DIPUTACIÓN

LEÓN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de León y diputado encargado del área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha sido el encargado de recibir la obra que se ha llevado a cabo en la LE-5208, de LE-713 por Magaz de Arriba a Arganza, concretamente en el tramo ubicado entre Magaz de Abajo y Magaz de Arriba.

La institución provincial ha destinado a estas actuaciones de mejora un total de 503.824 euros y, con ellas, finaliza la urbanización de Magaz de Abajo, completando otras actuaciones que se han realizado con anterioridad.

Los trabajos han consistido en el acondicionamiento de 1.078 metros de vía, con el fin de mejorar el firme, que se encontraba deteriorado y cuya anchura media era de cuatro metros, para conseguir un pavimento que alcanza entre los cinco y los seis metros, que permite el paso de dos vehículos garantizando la seguridad vial, señala la institución provincial a través de un comunicado.