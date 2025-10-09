La Diputación de León invierte más de 6,5 millones en la Montaña de Riaño en este mandato

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (segundo por la derecha), visita la zona afectada por los incendios del pasado verano en Barniedo. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

Se reúne con representantes municipales de la zona para abordar medidas de recuperación tras los incendios

LEÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha invertido más de 6,5 millones de euros en la Montaña de Riaño durante el actual mandato a través de los distintos planes provinciales, el Plan de Sostenibilidad Turística y las ayudas a juntas vecinales.

Así lo han puesto de manifiesto este jueves el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el diputado de Turismo, Octavio González, que se han reunido con los responsables de la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, encabezada por su presidente y alcalde de Prioro, Manuel Herrero, con los objetivos de avanzar en la coordinación de medidas de apoyo al territorio tras los incendios de este verano y reforzar las actuaciones en materia de turismo, ganadería y prevención de incendios.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la Mancomunidad, Courel ha destacado el compromiso "firme" de la institución provincial con los municipios del área. "La cooperación institucional es fundamental para garantizar el futuro de la montaña leonesa, especialmente en un momento en el que es necesario reforzar la prevención de incendios y promover la recuperación económica de los sectores ganadero y turístico", ha recalcado.

En este sentido, ha asegurado que la institución provincial seguirá trabajando de la mano de los ayuntamientos para consolidar servicios, mejorar infraestructuras y generar oportunidades que fijen población en el medio rural, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por su parte, el diputado de Turismo, Octavio González, ha incidido en la necesidad de impulsar el Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña de Riaño, dotado con 2.375.000 euros, que permitirá potenciar los recursos naturales y culturales de la zona, mejorar sus infraestructuras y posicionarla como un destino "de referencia" en turismo de naturaleza sostenible.

TERRITORIO CON "ENORME POTENCIAL".

En este contexto, ha apuntado que el objetivo de la administración provincial es apoyar a los municipios en la reconstrucción y desarrollo de un territorio "con un enorme potencial" económico, natural y humano.

Tras la reunión, los representantes provinciales visitaron la zona afectada por los incendios del pasado verano en la Tierra de la Reina, en concreto, en Barniedo.

Además del presidente de la Mancomunidad y alcalde de Prioro, asistieron a la reunión el diputado de la zona de Cistierna, Esteban González y los representantes de los restantes ocho municipios que componen Montaña de Riaño: Acebedo, Boca de Huérgano, Burón, Crémenes, Maraña, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón y Riaño.