Diputación de León inyectará 75 millones en la provincia tras aprobar diferentes convocatorias y convenios

Imagen del pleno de la Diputación de León celebrado este miércoles en el Palacio de los Guzmanes. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

Para el Plan Provincial de Cooperación Municipal, el PIOS, infraestructuras turísticas en Riaño y el Banco de Tierras de El Bierzo LEÓN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de León celebrado este miércoles ha aprobado por unanimidad diferentes convocatorias y convenios mediante los cuales la Institución provincial liberará 75 millones de euros para inyectar en los municipios leoneses.

En concreto, se ha aprobado la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027, para el que se destinarán cerca de 60 millones de euros para los 208 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia que son del ámbito competencial de la Diputación de León. En importe similar al del Plan anterior y de la cuantía total, 53.680.500 euros correrán a cargo del presupuesto de 2026 y otros 5.964.500 euros corresponderán al presupuesto de 2027.

Con estas ayudas los beneficiarios podrán llevar a cabo diferentes inversiones, realizar obras y contratar suministros de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, saneamiento, alumbrado público, pavimentación de vías, accesos a núcleos de población, infraestructuras viarias, edificios públicos, equipamientos culturales, parques, bibliotecas o eliminación de amianto en edificios municipales, entre otros.

Los ayuntamientos serán los responsables de contratar dichas obras y los criterios de concesión de las subvenciones incluidas en el Plan estarán basados en cifras de población, de modo que los municipios con menor capacidad serán los más beneficiados, ya que se aplica el criterio de solidaridad.

Se establecerá un plazo de 30 días hábiles desde que se publique esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para que los ayuntamientos soliciten las obras. El plazo para realizar las inversiones se extenderá hasta el día 31 de octubre de 2028, mientras que el periodo de justificación de las actuaciones concluirá el 31 de enero de 2029.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

Por otra parte, la sesión plenaria ha dado luz verde a las bases de la quinta fase del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS), que beneficiará a 48 ayuntamientos mediante la inversión de 13,4 millones de euros. En las fases anteriores este Plan ha supuesto llevar a 184 municipios cerca de 53 millones de euros.

Asimismo, se ha aprobado el convenio con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León para la ejecución de infraestructuras turísticas asociadas al embalse de Riaño: la pasarela de Bachende, la ruta al Valle de Anciles y un embarcadero, todos ellos en la Montaña Oriental Leonesa. La Institución provincial aportará 3,7 millones de euros, el 30 por ciento de la inversión total, que ascenderá para estos apartados a 1.100.000 euros.

Otro de los puntos aprobados en la sesión plenaria ha sido el presupuesto que aportará la Diputación para el Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Bierzo, que ascenderá a 108.000 euros, el 80 por ciento del presupuesto total, fijado en 135.000 euros.