Diputación de León pide implicación a Junta y Gobierno central para reconocer y potenciar las reservas de la biosfera

De izquierda a derecha, la vicepresidenta segunda de las Cortes y vicesecretaria del PSCyL, Nuria Rubio; el alcalde de La Pola de Gordón y presidente de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, Antonio García y el diputado de Turismo, Octavio González. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 20 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Turismo de León, Octavio González Alonso, ha solicitado este miércoles a la Junta de Castilla y León y al Gobierno central una mayor implicación para reconocer y potenciar las siete reservas de la biosfera que alberga la provincia leonesa: Picos de Europa, Ancares Leoneses, Valle de Laciana, Babia, Valles de Omaña y Luna, Alto Bernesga y Los Argüellos.

"Tenemos esos reconocimientos a nivel mundial, pero desde el punto de vista administrativo nos queda mucho por hacer", ha recalcado, para añadir que la Institución provincial trabaja para incrementar las ayudas destinadas a estos espacios protegidos y reconocidos por la Unesco.

Según ha explicado, es necesario centrarse en los recursos con los que cuenta la provincia porque "no son cosa menor", mediante un turismo de calidad centrado en el patrimonio natural, la cultura y la gastronomía. "Son los tres ejes fundamentales del turismo y del futuro que tenemos que tener en nuestra provincia", ha sostenido.

En este contexto, se ha referido a evolución del turismo, con una mejora de los datos en los últimos años que reflejan un crecimiento desde 2024 en la capital leonesa del 30 por ciento, "una barbaridad", y del 17 por ciento en el ámbito provincial.

"Tenemos que estar todas las administraciones implicadas de verdad, darle al turismo el peso y la relevancia que realmente tienen en cuanto a actividad económica y social y crear una estrategia a nivel provincial, con la implicación de todos", ha concluido.

Octavio González se ha pronunciado de este modo en La Pola de Gordón, durante la presentación del Plan Estratégico de Turismo Sostenible de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, acompañado por el alcalde del municipio y presidente de la Fundación Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, Antonio García Arias y la vicepresidenta segunda de las Cortes y vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio.

Nuria Rubio se ha referido al Alto Bernesga como un espacio natural "privilegiado"; una tierra "con identidad, con historia y con una enorme capacidad para mirar al futuro sin perder sus raíces".

EL ALTO BERNESGA, "UN REFERENTE"

También ha aludido al talento, experiencia, patrimonio y oportunidades que hay en la zona y ha destacado que el Alto Bernesga se ha convertido en "un referente" en el turismo de naturaleza y el turismo sostenible "sin renunciar a su esencia" y sin convertir el territorio en un "escaparate artificial".

Además, Nuria Rubio ha expresado la importancia de compatibilizar el turismo con la conservación del territorio y con la vida de quienes lo habitan. "El objetivo tiene que ser generar actividad económica, apoyar al comercio local, a la hostelería, a quienes emprenden y apuestan por quedarse en los pueblos pero desde el respeto al entorno y desde la sostenibilidad", ha apostillado.

Finalmente, ha subrayado la importancia de que el hecho de vivir en un pueblo sea una opción de vida "digna". "Los pueblos leoneses tienen futuro si creemos en ellos, si cuidamos lo que nos hace únicos y si acompañamos estos proyectos con apoyo institucional y con inversiones", ha concluido.