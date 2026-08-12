La Diputación de León ultima los trabajos en la carretera de Peñalba con la colocación de mallas de contención

Trabajos que se realizan para la colocación de pantallas de contención en la carretera de Pañalba de Santiago (León). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de León y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, ha manifestado este miércoles que los trabajos que se acometen en el entorno de la carretera de Peñalba de Santiago se encuentran en su fase final, con la colocación de mallas de contención destinadas a evitar desprendimientos.

Se trata de un trabajo, según ha explicado, "muy riguroso y muy duro" y la colocación de las pantallas de contención han tenido que llevarse a cabo desde un helicóptero.

Dichas mallas están diseñadas para sujetar los áridos que se desprenden hacia la calzada, que suponen cortes de circulación cada cierto tiempo. "Creo que ya definitivamente con este sistema que se está utilizando se va a conseguir", ha apostillado.

Roberto Aller ha recalcado que se trata de un trabajo "muy duro" y es preciso velar por los ciudadanos de la zona de Peñalba, así como por las personas que circulan por la vía y por los trabajadores, motivo por el cual la colocación de las pantallas se realiza con helicópteros.

"Están a punto ya de finalizar las obras, están muy, muy avanzadas y esperemos que sea el final que todos deseamos", ha concluido.