La Diputación y el Obispado de Zamora destinarán 600.000 euros al arreglo de seis templos en la provincia

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en el atril, junto al diputado de Política Social, Ramiro Silva. - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora y el Obispado de Zamora destinarán 600.000 euros al arreglo de seis templos en la provincia tras la aprobación definitiva del convenio que servirá de documento marco para las intervenciones.

Así lo ha señalado el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, después de la celebración de la reunión de la Junta de Gobierno de la institución, que ha dado luz verde al acuerdo.

Las obras comenzarán próximamente y se podrán ejecutar hasta el 15 de noviembre del año 2027, según ha relatado Faúndez, quien ha aclarado que los trabajos se ejecutarán en las localidades de Belver de los Montes, Bercianos de Aliste, Cerecinos de Campos, San Agustín del Pozo, Vega de Villalobos y Villarrín de Campos.

En base al acuerdo aprobado este miércoles, la financiación será compartida entre ambas instituciones, de manera que la Diputación Provincial aportará 260.000 euros, que representan el 42,55 por ciento del coste total, mientras que el Obispado de Zamora asumirá la parte restante hasta un montante final de algo más de 600.000.

Según ha indicado el presidente de la Diputación, las actuaciones han sido seleccionadas atendiendo principalmente a criterios de urgencia, gravedad del deterioro y necesidad de intervención, "priorizando aquellos inmuebles que requieren actuaciones para evitar daños estructurales o garantizar su adecuada conservación".

En esa línea, la Diputación ha subrayado que, aunque algunos de estos edificios no cuentan con la declaración formal de monumento o Bien de Interés Cultural, "todos ellos constituyen elementos de gran relevancia dentro del patrimonio arquitectónico provincial y forman parte del legado histórico y cultural de sus municipios".

Por templos, las inversiones previstas ascienden a 100.000 euros en la iglesia de Belver de los Montes; 92.000 euros en Bercianos de Aliste; 123.000 euros en Cerecinos de Campos; 132.000 euros en San Agustín del Pozo; 78.000 euros en Vega de Villalobos; y 86.049,72 euros en Villarrín de Campos.