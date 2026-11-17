PALENCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión informativa de Hacienda de la Diputación de Palencia ha dadoel visto bueno a la propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones destinada a los pueblos de menos de 20.000 habitantes para financiar gasto corriente con una partida de 2,23 millones de euros que se repartirán entre 176 ayuntamientos, con el objetivo de apoyar a las entidades locales en la financiación de sus gastos ordinarios.

Las ayudas se sitúan entre los 10.120 euros y los 51.496 euros y la ayuda de mayor importe corresponde a Aguilar de Campoo, mientras que entre las cuantías más elevadas figuran también las de Villamuriel de Cerrato, con 49.006 euros; Venta de Baños, con 48.232 euros, y Guardo, con 43.012 euros. En el tramo mínimo, varias entidades locales reciben ayudas en torno a los 10.000 euros.

La convocatoria financia gastos corrientes de los ayuntamientos, contribuyendo a sufragar el funcionamiento ordinario de las administraciones locales y a mantener los servicios que prestan a sus vecinos.

Se trata de una línea de cooperación económica dirigida a los municipios de menos de 20.000 habitantes para facilitarles recursos con los que atender sus necesidades y obligaciones habituales.