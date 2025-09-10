Diputación de Palencia continúa con las charlas informativas y divulgativas del eclipse solar de agosto de 2026

PALENCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Turismo y en colaboración con la Asociación Astronómica Palentina, ha organizado un ciclo de charlas divulgativas con el objetivo de informar a los palentinos, particulares y empresarios de distintos ámbitos, pero especialmente turísticos, sobre el eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026.

Se trata de un acontecimiento astronómico de gran significado histórico, ya que será el primer eclipse total visible en la Península Ibérica en más de un siglo y en Palencia no se ha podido observar un fenómeno de estas características desde 1905.

Las charlas tendrán lugar en Osorno, Frómista el día 12 de septiembre; Baltanás, 25 de septiembre; Paredes de Nava: viernes, 26 de septiembre y Becerril de Campos: viernes, 19 de diciembre..

Este eclipse está calificado como un evento "histórico" que atraerá a millones de visitantes procedentes de todo el planeta lo que representa una oportunidad única para el desarrollo turístico de la provincia de Palencia.

En este sentido, las charlas proporcionarán información básica sobre el fenómeno, recomendaciones para su avistamiento seguro y otras cuestiones de interés.

El plan de acción de la Diputación también incluye la producción de materiales informativos y recursos prácticos, como una guía divulgativa con datos astronómicos, cronogramas y pautas de seguridad, estas charlas informativas, promoción del evento y otras cuestiones de interés.

Cabe recordar, por otro lado, que la Diputación de Palencia ya ha activado la cuenta atrás para el eclipse, instalando un tótem digital en la Oficina de Turismo de la capital que muestra la cuenta regresiva para este gran evento astronómico.

CONFERENCIAS. Estas conferencias, a cargo de la Asociación Astronómica Palentina, que buscan preparar a los vecinos para este acontecimiento astronómico único, se llevarán a cabo en las siguientes localidades, fechas y horarios: ? San Cebrián de Mudá: martes, 9 de septiembre. 19:00 horas en el Centro Pitarro.