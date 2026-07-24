Diputación de Palencia destina 1,4 millones en mejorar el ciclo del agua en Villamediana para garantizar el suministro

Armisen durante la visita a Villamediana. - DIP PALENCIA

PALENCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha ejecutado obras de mejora en las infraestructuras hidráulicas de Villamediana, para lo que ha invertido 1,4 millones de euros en la modernización del ciclo hidráulico en la localidad, con el objetivo de garantizar la calidad y la cantidad del suministro en el municipio, tal y como ha señalado la presidenta la institución, Ángeles Armisén.

La presidenta de la institución Provincial ha realizado una visita a las instalaciones en la que ha recorrido tanto las obras ejecutadas, como las que se encuentran en proceso de licitación.

"Todas estas intervenciones están dirigidas a modernizar el ciclo integral del agua y garantizar un servicio más eficiente y seguro para los vecinos", ha aseverado Armisén.

En conjunto, la Diputación de Palencia ha destinado más de 1,4 millones de euros a actuaciones en Villamediana, con el objetivo de renovar infraestructuras esenciales, mejorar la calidad del abastecimiento y adecuar los sistemas de saneamiento y depuración a las necesidades actuales del municipio.

Desde el año 2023, se han promovido cuatro actuaciones de renovación de las redes de abastecimiento en diferentes calles del municipio, con una inversión global cercana a 116.400 euros, de los que la Diputación financia más de 97.600 euros.

Dos de estas actuaciones, correspondientes a la renovación de las redes en las calles Mayor y Carnicerías y en las calles Gamazo y Obispo Almaraz, ya se encuentran ejecutadas, mientras que las previstas en las calles La Iglesia y La Iglesia-Clemente González permanecen pendientes de una nueva licitación tras quedar desiertos los procedimientos anteriores.

Estas intervenciones tienen como finalidad sustituir unas conducciones que databan de la década de 1970 y que presentaban frecuentes averías, fugas y problemas derivados de su antigüedad.

Las antiguas tuberías de fibrocemento están siendo reemplazadas por conducciones de materiales más modernos, con mayor diámetro y mejores prestaciones técnicas, incorporando además nuevas acometidas, llaves de corte, arquetas, bocas de riego e incendios y el resto de elementos necesarios para garantizar un funcionamiento más eficiente de la red.

Las actuaciones incluyen igualmente la reposición del pavimento afectado por las obras, manteniendo la continuidad del firme existente y mejorando las condiciones de mantenimiento futuro de las infraestructuras.

Uno de los proyectos de mayor envergadura ejecutados en la localidad ha sido la renovación de la conducción de aducción y la reforma de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), actuación incluida en el Plan Extraordinario de Actuaciones Prioritarias de Abastecimiento de Agua 2020-2023.

La obra, finalizada en mayo de 2026, ha supuesto una inversión de 415.948,56 euros, de los que la Diputación ha aportado 332.758,85 euros. Los trabajos han permitido renovar los 4.850 metros de conducción que unen la captación situada junto al río Pisuerga, en el término municipal de Torquemada, con la estación potabilizadora de Villamediana, eliminando los problemas de fugas que ocasionaba la antigua tubería.

Asimismo, se ha modernizado por completo la ETAP mediante la incorporación de nuevos equipos de tratamiento, sistemas de dosificación y control automatizado, mejorando la capacidad de potabilización y garantizando un suministro de agua de mayor calidad incluso en episodios de elevada turbidez del río.

La visita también ha permitido comprobar el funcionamiento de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR), ejecutada dentro del Plan Extraordinario de Depuración 2020-2023. La actuación, concluida en mayo de 2025, ha contado con una inversión de 119.790 euros, de los que la Diputación ha financiado 95.832 euros.

El proyecto ha consistido en la construcción de una nueva depuradora adaptada al tamaño del municipio, dotada de un sistema de pretratamiento y decantación que permite reducir la carga contaminante de las aguas residuales y cumplir con la normativa vigente en materia de vertidos.

Además, se han ejecutado las instalaciones eléctricas necesarias, el cerramiento del recinto y la reorganización del sistema de vertido para concentrarlo en un único punto autorizado.