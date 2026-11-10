Diputación de Palencia destina 150.000 euros para avanzar en la digitalización de las oficinas de turismo

Imagen de una oficina de turismo en un municipio de la provincia de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha convocado ayudas por importe de 150.000 euros para la transformación digital y modernización de las entidades locales de la provincia con la finalidad de que avancen en la digitalización de oficinas y puntos de información turística mediante la instalación de tótems interactivos.

Estos dispositivos proporcionarán información turística y de interés a los usuarios y permiten su interacción y funcionando como puntos de información 24 horas, en apoyo a las oficinas y puntos de información turística de la localidad.

El objetivo de esta convocatoria es la digitalización de las oficinas de turismo mediante el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tótems interactivos de exterior con la implementación de un sistema de dispositivos electrónicos autónomos que proporcionen información turística y de interés a los usuarios.

La información se administrará a través de un único gestor de contenidos para todas las oficinas de turismo y puntos de información turística de la provincia, con el objetivo de homogeneizar la información sobre la oferta turística provincial.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los ayuntamientos con una población inferior a 20.000 habitantes que gestionen oficinas municipales de turismo y puntos de información turística o en cuya localidad se ubique un punto de información turística y los que cuenten con los Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro.