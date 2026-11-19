PALENCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinada a ayuntamientos y entidades locales menores para la limpieza de fosas sépticas en la provincia de este año, con la concesión de ayudas a 29 entidades locales: 24 ayuntamientos y cinco juntas vecinales, por un importe total de 24.776,57 euros.

La resolución, aprobada por la presidenta de la Diputación y publicada en BOP distribuye 21.776,57 euros entre los ayuntamientos beneficiarios y 3.000 euros entre las juntas vecinales.

El objetivo de estas ayudas es apoyar a las entidades locales en el mantenimiento adecuado de sus sistemas de saneamiento, mediante la limpieza de las fosas sépticas, el transporte de los fangos extraídos para su tratamiento por un gestor autorizado y la realización de los correspondientes análisis del efluente.

La aportación de la Diputación es de 600 euros por cada fosa séptica, mientras que el importe restante de la actuación es asumido por el ayuntamiento o entidad local menor.

Las actuaciones subvencionables deben incluir tanto la limpieza por una empresa gestora autorizada, inscrita en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla y León, como el control analítico del efluente realizado por un laboratorio.