Diputación de Palencia destina 30.500 euros a convenios con cinco entidades de la provincia

PALENCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia ha aprobado varios convenios de colaboración por un importe total de 30.500 euros, destinados a apoyar la actividad de las asociaciones Apapam de Plantas Aromáticas y Medicinales, Assur Laboratorio Cultural y de los clubes deportivos de balonmano palentinos: Palencia Femenino, Balopal y Fuentes Carrionas.

En el apartado de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente se aprobó el convenio de colaboración con la Asociación Palentina de Plantas Aromáticas y Medicinales (APA-PAM) para la realización de actividades de promoción, divulgación y experiencias de cultivo de plantas aromáticas y medicinales en la provincia de Palencia, por importe de 3.500 euros.

El objetivo del convenio es promover actividades de formación y divulgación dedicadas al cultivo y a la transformación de plantas aromáticas y medicinales como alternativa de cultivo económicamente viable, así como divulgar e informar a los agricultores de la provincia sobre el cultivo e implantación a través del mantenimiento de una serie de campos de ensayo con distintas especies, evaluar la idoneidad de su cultivo y su adaptación a las condiciones locales.

La Diputación aporta al convenio además de esa cantidad económica, las parcelas donde se ubican los campos de cultivo, y la Asociación realiza los trabajos de cultivo, asesoramiento y divulgación.

En materia de Desarrollo Socio Económico y Deportes se vieron a favor en el convenio con la Asociación Assur Laboratorio Cultural para avanzar en las actividades preliminares a la organización del 23 Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra: 23 Siacot España (Seminario Iberoamericano de Arquitectura y construcción con tierra), previsto para el mes de mayo de 2026.

La dotación asignada es de 6.000 euros para que este encuentro sea "una oportunidad para potenciar la identidad cultural que la arquitectura de tierra tiene en este territorio, así como el posible reclamo turístico que conlleva y la dinamización del territorio en torno al eje de la arquitectura en tierra, formando técnicos, y creando redes de conocimiento y colaboración".

Y en cuanto a la colaboración deportiva, se aprobaron los convenios de colaboración con los clubes deportivos de balonmano, Balonmano Palencia Femenino, por importe de 4.500 euros, Balopal, por importe de 4.500 euros y el Club Deportivo Balonmano Fuentes Carrionas (consolidado en la División de Honor Plata del balonmano nacional), por importe de 12.000 euros; para contribuir con ellos en el coste de la temporada deportiva 2025/ 2026, en sus respectivas categorías.

Estos tres clubes representan al deporte de más nivel en el balonmano provincial, como uno de los deportes que más ha crecido en participación y en nivel en los últimos cursos deportivos.