Diputación de Palencia destina 6.000 euros para apoyar el LX Descenso Internacional de Piraguas de Alar del Rey

Archivo - La Diputación de Palencia apoyará con 12.000 euros a los descensos en piragua del Pisuerga y el Carrión - DIPUTACIÓN DE PALENCIA - Archivo

PALENCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha aprobado en su Junta de Gobierno el convenio de colaboración con Centro Iniciativas Turísticas de Alar del Rey para la LX Descenso Internacional del Pisuerga, por importe de 6.000 euros.

La institución provincial colabora con esta actividad deportiva que ya tiene una gran trayectoria en la provincia, así como el descenso Internacional del Carrión en Velilla del Río Carrión, con el que también colabora en la misma cantidad (6.000 euros) y que cada año reúnen a una buena cantidad de regatistas nacionales e internacionales.

El deporte del piragüismo es uno de los más importantes a nivel provincial, con importantes pruebas de gran nivel.

El Descenso del Pisuerga, que se celebra en Alar, que cuenta más de 300 palistas de cerca de 40 clubes; mientras que el Descenso Internacional del Carrión es ya un clásico de la piragua nacional del mes de agosto, con una participación similar.