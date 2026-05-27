Diputación de Palencia impulsa la formación y conservación de los órganos junto a al Asociación Fray Domingo Aguirre

EL organo Hydraulis. - DIP PALENCIA

PALENCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha aprobado el convenio con la Asociación Fray Domingo de Aguirre, que permitirá un año más concretar la de colaboración para apoyar a la Escuela Provincial de Órgano de Palencia (EPOP) y promover la música de órgano.

La provincia de Palencia cuenta con cerca de 90 órganos ibéricos en funcionamiento, lo que supone "un importante patrimonio cultural, artístico y musical a preservar" y la Diputación destina 17.000 euros para colaborar con la EPOP en actividades que incidan en el desarrollo cultural y difusión de la provincia a través de diversas acciones.

La Asociación Cultural 'Fray Domingo de Aguirre' por su parte, se encarga, en el ámbito de la provincia de Palencia, a la dirección y organización de impartición de clases semanales de interpretación al órgano, bajo la coordinación de la profesora, Ana Aguado, en varios órganos de la ciudad y de la provincia.

También ofrecerán clases de lenguaje musical (solfeo), para los alumnos que lo necesiten. Y se complementará con diversos encuentros con organistas de ámbito internacional, conferencias sobre el órgano y su música, visitas a instrumentos destacados y talleres de la región y audiciones de órgano.