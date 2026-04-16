Diputación de Palencia invertirá este año más de 387.000 euros para modernizar la residencia San Telmo

Visita de la presidenta, Ángeles Armisén, a la residencia San Telmo el día de su festividad . - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

PALENCIA, 16 (EUROPA PRESS) La Diputación de Palencia ha previsto una inversión de más de 387.000 euros en la Residencia de Mayores San Telmo a lo largo de 2026, destinada a mejorar la calidad de vida de los residentes y avanzar en la modernización de sus instalaciones de megafonía y cerramientos.

Estas actuaciones se concretan, por un lado, en la instalación de un nuevo sistema de llamada residente-enfermería y megafonía, actualmente en fase de finalización, con una inversión de 147.015 euros, y, por otro, en el cambio de ventanas y ventanales del centro, con un presupuesto estimado de 240.000 euros. Estas inversiones se enmarcan en el presupuesto global de la residencia para 2026, que asciende a 6,36 millones de euros.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado que los mayores merecen vivir con los mejores estándares de calidad de vida, después de haber dedicado su vida a construir la sociedad que hoy tenemos. "Desde la Diputación trabajamos cada día para garantizar una atención cercana, humana y de calidad, poniendo siempre a las personas en el centro de todas nuestras acciones", ha apuntado.

La Residencia de Mayores San Telmo dispone de 99 plazas residenciales y un total de 83 habitaciones, de las cuales solo ocho son dobles, lo que supone que el 91,2 por ciento de las estancias son individuales, favoreciendo así la intimidad y el bienestar de los residentes.

El centro funciona bajo un modelo innovador basado en ocho unidades de convivencia, con equipos estables de profesionales que generan entornos seguros, cercanos y personalizados. Este sistema promueve la participación activa de los residentes, su autonomía y autodeterminación, al tiempo que garantiza un trato afectivo, respetuoso con su identidad y adaptado a sus necesidades.

La residencia cuenta con una plantilla de 83 profesionales de distintas disciplinas: medicina, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, auxiliares, personal administrativo, de mantenimiento y recepción, que hacen posible una atención integral y de calidad.