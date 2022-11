La Diputación de Salamanca pide nuevos fondos para rehabilitar edificios y áreas "singulares" del medio rural

SALAMANCA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Salamanca ha aprobado hoy una moción en la que pide nuevos fondos "en breve plazo" para rehabilitar áreas y espacios arquitectónicos "singulares" que se encuentren en malas condiciones en el medio rural.

Concretamente, el texto, aprobado por todos los grupos tras una propuesta inicial del PSOE y tras una modificación posteriormente añadida por el PP, hace la petición de "instar al Gobierno de España para que, de acuerdo con la Junta de Castilla y León, pongan en marcha en breve plazo un plan de habitabilidad y negocio en municipios rurales salmantinos".

Ese plan, tal y como continúa la propuesta, ha de estar "ligado a la rehabilitación de inmuebles en áreas y espacios arquitectónicos definidos y singulares, con el objeto de ampliar la oferta habitacional y de negocio en tales municipios".

En la sesión plenaria, tras la aprobación de todos los puntos previos a las mociones, los grupos Popular y de Ciudadanos han presentado una moción para pedir al Gobierno de España la "no revisión" del delito de sedición, una propuesta que ha salido adelante con los apoyos de las dos formaciones proponentes, no así de PSOE y del diputado no adscrito.

En cuanto al resto de mociones, no han contado con el apoyo mayoritario de la sala ni la propuesta de Ciudadanos para "mejorar el atractivo turístico" del Camino del Hierro ni otra del diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista, de "rechazo a la aprobación por parte de la Junta de Castilla y León de una partida presupuestaria para la promoción y desarrollo de energía nuclear".

Finalmente, la sesión ha terminado sin incluirse al orden del día para su debate tres mociones llevadas al pleno por el Grupo Socialista sobre la petición de dimisión del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, de reprobación del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y una tercera relativa a un problema reciente sobre la ausencia de pediatra en Béjar, que, según el presidente de la Diputación, no ha contado con el apoyo de su grupo para su debate por ser un tema ya solucionado.