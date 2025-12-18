La Diputación de Salamanca reimprime y pone a la venta el libro 'Patrimonio arbóreo salmantino' de Juan Manuel Velasco

El libro 'Patrimonio Arbóreo salmantino. Árboles notables de la provincia de Salamanca', de Juan Manuel Velasco. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha reimpreso el libro 'Patrimonio Arbóreo salmantino. Árboles notables de la provincia de Salamanca', de Juan Manuel Velasco, coordinador de la obra, que ya se encuentra a la venta en las librerías al precio de 20 euros.

Esta obra, producto de siete años de investigación, recoge el esfuerzo y conocimientos de un grupo de personas amantes de los árboles y la naturaleza cuyo objetivo es dar a conocer nuestro rico patrimonio cultural con un total de 383 árboles de la provincia de Salamanca, entre los que se incluyen "árboles monumentales y los singulares", han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

Doctor en Botánica por la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Velasco es autor y coautor de diferentes trabajos relacionados con la botánica, etnobotánica o micología entre otras muchas publicaciones como 'Usos tradicionales de las plantas en la provincia de Salamanca' (2010) o 'Patrimonio verde urbano: parques y jardines de la provincia de Salamanca' (2018).

Además, ha dirigido este trabajo que contiene "información sobre uno de los patrimonios naturales muchas veces olvidado, el de los árboles singulares", ha añadido la Institución provincial.

La Salina pretende, de este modo, "impulsar el conocimiento de temas específicos relativos a la naturaleza y el medio ambiente ya que es necesario que la gestión de la conservación vaya acompañada de una divulgación de los valores que los árboles representan".