Diputación de Segovia aprueba el Plan Extraordinario de Inversiones, que suma 7 millones, sin mociones de la oposición

Pleno de la Diputación de Segovia. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha aprobado en su pleno ordinario de abril un Plan Extraordinario de Inversiones (PEI), dotado con 5,2 millones de euros de fondos propios pero que alcanzará los siete millones gracias a las aportaciones municipales, en una sesión marcada por la división política y el rechazo unánime de todas las mociones presentadas por los grupos de la oposición.

El pleno ha dado luz verde a las bases de convocatoria para la concesión de estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, así como a la asignación de las mismas conforme a un criterio de baremación objetiva que ha recibido valoraciones dispares según el grupo político.

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno del Partido Popular, el del diputado de Vox, Pedro Varela, y el del diputado no adscrito David Gutiérrez. Los grupos Socialista y de Izquierda Unida han votado en contra al considerar que la convocatoria llega con retraso y que el esfuerzo económico exigido a los municipios más pequeños resulta excesivo.

Ante estas críticas, el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, ha lamentado que el portavoz socialista pretenda dar lecciones cuando "se ha dedicado a recorrer los pueblos solicitando cartas para reducir la aportación municipal, de las que solo habrían llegado cuatro".

Asimismo, el diputado no adscrito Gutiérrez ha calificado de lamentable la actitud del PSOE, al que ha acusado de buscar cualquier pretexto para votar en contra.

En este contexto, el presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, ha precisado que el retraso en la convocatoria del PEI no ha sido voluntario, sino que ha respondido a peticiones expresas de responsables municipales, colegios técnicos y empresas para evitar su solapamiento con el Plan de Actuación Integrado de Mejora de Pueblos (PAIMP).

Por otra parte, el pleno también ha aprobado una modificación presupuestaria de casi tres millones de euros derivada de la incorporación de los remanentes de Tesorería, con el respaldo del equipo de Gobierno y los dos diputados no adscritos, el voto en contra de PSOE e IU y la abstención de Vox.

A este respecto, la diputada de Izquierda Unida Ana Peñalosa ha afirmado que "se dedica más esfuerzo a vender políticas que a desarrollarlas", mientras que De Vicente ha defendido que "gestionar los remanentes es resultado de una buena administración que ha permitido una ejecución presupuestaria del 102 por ciento".

SERVICIO DE EXTINCIÓN

Uno de los asuntos que ha generado mayor discusión ha sido la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Tasa por la cobertura del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), que ha salido adelante únicamente con los votos del equipo de Gobierno, tras desestimarse las alegaciones presentadas.

El portavoz socialista, Máximo San Macario, ha cuestionado la objetividad del informe técnico que sustenta la tasa, a lo que la diputada responsable del servicio, Elisabet Lázaro, ha respondido y ha recordado que "la medida se fundamenta en informes jurídicos y que la tasa no cubre ni el 15 por ciento de los costes reales del servicio, que ascienden a 4,5 millones de euros anuales".

De Vicente ha subrayado que gobernar implica "asumir responsabilidades" y ha defendido que un servicio de competencia municipal prestado por la Diputación debe tener un coste para los ayuntamientos.

En la sesión se ha aprobado también provisionalmente la modificación total de la ordenanza reguladora de la tasa del mismo servicio, así como el documento de condiciones de ayuda del Plan de Actuación Integrado de la Campiña Segoviana.

El turno de mociones ha concluido sin que ninguna de las cuatro presentadas haya prosperado. La propuesta socialista para suscribir un convenio con el Instituto Geológico y Minero de España solo ha recibido el apoyo de IU y la moción de esta formación sobre medidas contra el acoso escolar no ha obtenido los apoyos necesarios.

Asimismo, la iniciativa del diputado no adscrito Gutiérrez para crear Aulas para Convivir con Dulzaina ha sido rechazada por el equipo de Gobierno, aunque el diputado de Cultura, José María Bravo, se ha comprometido a continuar trabajando en esa dirección. Finalmente, la moción de Vox para establecer la prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios públicos ha quedado sin ningún apoyo adicional.