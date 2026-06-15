La Diputación de Segovia convoca 'Desafío Gourmet', concurso entre municipios para promocionar los productos locales

Una cata previa de caldereta celebrada en Prádena, con productos de Alimentos de Segovia. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha abierto la convocatoria de 'Desafío Gourmet', una competición gastronómica por equipos destinada a promover los productos agroalimentarios de la provincia, fomentar hábitos de alimentación saludable y sostenible y reforzar la implicación de los municipios segovianos en una experiencia participativa.

La iniciativa, impulsada a través de la marca Alimentos de Segovia, se desarrolla para "acercar la riqueza agroalimentaria de la provincia a los vecinos de una manera diferente, dinámica y divertida, convirtiendo a los propios municipios en protagonistas de una experiencia que combina gastronomía, conocimiento y participación", según ha expresado la diputada de Promoción Provincial y responsable de Alimentos de Segovia, Magdalena Rodríguez.

El concurso está dirigido a equipos de cinco personas mayores de edad vinculadas a municipios de la provincia. Cada equipo debe representar a una localidad y presentar su candidatura en formato audiovisual, para optar a una de las dos plazas de la fase final presencial.

La primera fase consiste en la elaboración de un vídeo original de un máximo de tres minutos, en el que los participantes habrán de presentar a su equipo, dar a conocer el municipio que representan, explicar su motivación y diseñar una propuesta gastronómica elaborada con productos vinculados a la marca Alimentos de Segovia.

Los criterios de valoración de estas candidaturas incluyen la implicación del entorno, la participación vecinal, la creatividad de la propuesta y la capacidad para transmitir los valores asociados a la alimentación saludable, sostenible y de proximidad.

Rodríguez ha precisado que la convocatoria busca "grupos capaces de transmitir ilusión, creatividad y orgullo por su pueblo y por los productos de la tierra". El plazo de presentación de candidaturas se abrirá el martes 16 de junio y comprende hasta el 3 de julio. Un jurado seleccionará los dos equipos con mayor puntuación, que accederán a la fase final presencial prevista para el sábado 25 de julio en Prádena, dentro de la programación estival de la Diputación.

RETOS

La jornada final, abierta al público, consistirá en una serie de pruebas relacionadas con el conocimiento de los productos agroalimentarios de la provincia, la gastronomía local y la creatividad culinaria.

Entre los retos previstos figuran pruebas de identificación de productos, cuestionarios gastronómicos, dinámicas sensoriales, elaboración de recetas con ingredientes de Alimentos de Segovia y reinterpretaciones de platos tradicionales segovianos.

El equipo ganador recibirá un premio en metálico de 500 euros y cinco lotes de productos de la marca agroalimentaria provincial. El equipo finalista obtendrá igualmente cinco lotes de productos de Alimentos de Segovia.

La diputada ha subrayado que la iniciativa "refleja el espíritu de la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de la institución, porque une educación alimentaria, promoción del producto local, convivencia y participación ciudadana en una misma actividad".

Rodríguez ha animado a los municipios a sumarse a la convocatoria y ha concluido que el objetivo es que los vecinos "se impliquen, que presuman de sus pueblos, que descubran la calidad de los productos de la provincia y que disfruten juntos de una experiencia diferente".

La diputada ha añadido que el concurso "nace con vocación de convertirse en una cita de referencia dentro de la programación de Alimentos de Segovia". Las bases del concurso se enmarcan dentro de la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible impulsada por la Diputación en el ámbito de la promoción provincial y el desarrollo rural sostenible.