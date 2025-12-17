La Diputación de Soria anuncia unos "históricos" presupuestos de casi 95 millones de euros

Benito Serrano presenta los presupuestos de la Diputación para 2026. - EUROPA PRESS

SORIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha presentado este miércoles un proyecto de Presupuestos para 2026 de 94.857.000 euros, lo que supone un aumento del 22 por ciento respecto a los 77.714.000 euros del presente año 2025, cifra "histórica".

Se trata, y con diferencia, de los presupuestos "más elevados que ha presentado nunca la institución provincial", según ha explicado su presidente, Benito Serrano.

Los objetivos de estas cuentas son los mismos que los de años anteriores, "dotar de refuerzo económico a los municipios, contribuir a la cohesión de la provincia, cubrir las necesidades sociales y crear empleo", todo ello dentro del empeño de la Diputación de "luchar con la despoblación en los pueblos de Soria".

En este sentido, Benito Serrano ha destacado el enfoque inversor de estos presupuestos, pues la partida destinada a inversiones directas es de 25 millones de euros, "para ayudar a la mejora de todas las infraestructuras sorianas, con atención especial a la extensa red de carreteras provinciales".

Por lo que se refiere a los Servicios Sociales, el presupuesto en 2026 ascenderá a más de 18 millones de euros. De ellos, la mitad se destina a las residencias de la Tercera Edad que gestiona la Diputación, mientras que la mayor parte del resto, cinco millones de euros, se dedicará la ayuda a domicilio.

APORTACIONES ESPECIALES

Buena parte de ese aumento presupuestario se debe a aportaciones especiales del Gobierno de España por los daños de la Borrasca Jana, más de nueve millones de euros, así como a fondos europeos destinados al turismo, con el Plan Senda Sostenible, con 7,6 millones de euros, de los que el 60 por ciento llegan de Europa.

El Plan Celtiberia Soria, otro importante pilar turístico, también supera el millón de euros. Otra de las partidas principales, debido a la importante masa forestal de Soria, es el Plan contra Incendios, que se lleva 5,1 millones de euros.

De los 2,4 millones de euros del Desarrollo Económico, la cuantía principal será para el Plan de Fomento del Empleo, con un millón de euros de fondos propios. El Reto Demográfico incluye diferentes ayudas como el Cheque Bebé, ayudas a la resina y a los negocios rurales, las becas a los institutos o las ayudas al comercio ambulante, todo ello por 1,7 millones.

Otras partidas importantes serán los 2,5 millones de euros para Cultura, un millón para Agricultura y 1,6 millones para Deportes, todo ello destinado a organización de eventos o a ayudas para municipios, clubes, asociaciones y particulares.