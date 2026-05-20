La Diputación de Soria convoca el III Certamen 'Pueblo Saludable' 2026 con dos categorías premiadas con 5.000 euros

Convocatoria III Certamen 'Pueblo Saludable' 2026 de Soria
Convocatoria III Certamen 'Pueblo Saludable' 2026 de Soria - DIPUTACIÓN DE SORIA
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 13:28
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   SORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

   La Diputación Provincial de Soria, a través del departamento de Servicios Sociales y el Colegio Oficial de Médicos de Soria, ha convocado el III Certamen Pueblo Saludable' 2026, con dos categorías premiadas con 5.000 euros.

   Una iniciativa que busca reconocer y dar visibilidad a los municipios de la provincia comprometidos con la promoción de hábitos de vida saludables, el cuidado del entorno y el bienestar de sus vecinos, según han señalado desde la Institución Provincial.

   El certamen está dirigido a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y contará con dos categorías.

   La primera distinguirá al municipio que haya desarrollado durante los últimos años actuaciones destacadas relacionadas con la salud, el medio ambiente, la participación social y la mejora de la calidad de vida.

   La segunda premiará el mejor 'Proyecto Saludable', destinado a impulsar nuevas iniciativas en los municipios sorianos.

ENTORNOS SALUDABLES

   La convocatoria pretende fomentar la implicación de los ayuntamientos en la creación de entornos más saludables, sostenibles e inclusivos.

   El galardón pone en valor acciones vinculadas al deporte, la alimentación saludable, la accesibilidad, la convivencia intergeneracional, la lucha contra la soledad no deseada o el desarrollo de espacios verdes y sostenibles.

   Además, el certamen busca compartir buenas prácticas entre municipios de la provincia, favoreciendo el intercambio de experiencias y proyectos que contribuyan a mejorar el bienestar físico, mental y social de la población.

   El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 20 de mayo hasta el 31 de julio de 2026 a las 14.00 horas. Las memorias y proyectos podrán presentarse en el Colegio Oficial de Médicos de Soria, tanto de manera presencial como a través de correo electrónico.

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