La Diputación de Soria convoca el III Certamen 'Pueblo Saludable' 2026 con dos categorías premiadas con 5.000 euros

Convocatoria III Certamen 'Pueblo Saludable' 2026 de Soria - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria, a través del departamento de Servicios Sociales y el Colegio Oficial de Médicos de Soria, ha convocado el III Certamen Pueblo Saludable' 2026, con dos categorías premiadas con 5.000 euros.

Una iniciativa que busca reconocer y dar visibilidad a los municipios de la provincia comprometidos con la promoción de hábitos de vida saludables, el cuidado del entorno y el bienestar de sus vecinos, según han señalado desde la Institución Provincial.

El certamen está dirigido a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y contará con dos categorías.

La primera distinguirá al municipio que haya desarrollado durante los últimos años actuaciones destacadas relacionadas con la salud, el medio ambiente, la participación social y la mejora de la calidad de vida.

La segunda premiará el mejor 'Proyecto Saludable', destinado a impulsar nuevas iniciativas en los municipios sorianos.

ENTORNOS SALUDABLES

La convocatoria pretende fomentar la implicación de los ayuntamientos en la creación de entornos más saludables, sostenibles e inclusivos.

El galardón pone en valor acciones vinculadas al deporte, la alimentación saludable, la accesibilidad, la convivencia intergeneracional, la lucha contra la soledad no deseada o el desarrollo de espacios verdes y sostenibles.

Además, el certamen busca compartir buenas prácticas entre municipios de la provincia, favoreciendo el intercambio de experiencias y proyectos que contribuyan a mejorar el bienestar físico, mental y social de la población.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 20 de mayo hasta el 31 de julio de 2026 a las 14.00 horas. Las memorias y proyectos podrán presentarse en el Colegio Oficial de Médicos de Soria, tanto de manera presencial como a través de correo electrónico.