La Diputación de Soria da luz verde en comisión al nuevo Plan de Prevención de Agresiones

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto Sexuales . - DIPUTACIÓN SORIA

SORIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Servicios Sociales de la Diputación de Soria ha dado luz verde al nuevo Plan de Prevención de Agresiones Sexuales, según han informado desde la Institución Provincial.

La Comisión ha presentado y aprobado el nuevo proyecto dentro del Programa de Desarrollo Comunitario y que se enmarca en el IV Plan de Igualdad financiado por la Gerencia de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León: El Plan de Prevención de Agresiones Sexuales.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha recalcado que "la prevención de la violencia contra las mujeres, y especialmente de las agresiones sexuales, constituye el eje central de este plan". "Partiendo de la necesidad de promover entornos seguros e igualitarios en toda la provincia de Soria, la iniciativa busca reforzar la sensibilización social, la educación en igualdad y el rechazo a cualquier conducta sexista", ha matizado la diputada.

Así, ha señalado que el plan responde a "una realidad que genera una creciente preocupación social" ya que se ha pasado de 63 casos de violencia de género en 2024 en las zonas rurales de la provincia a 96 casos en 2025. "Estos datos llevan a dotar a los municipios de herramientas y recursos que les permitan actuar de forma eficaz desde la prevención", ha puntualizado.

PLAN DE PREVENCIÓN

En este sentido, se impulsarán actuaciones coordinadas entre ayuntamientos, establecimientos de ocio, entidades deportivas y asociaciones locales, para favorecer la implicación de toda la comunidad en la construcción de espacios festivos, deportivos y de convivencia más seguros. "A través de acciones de formación, sensibilización y cooperación institucional, la Diputación Provincial de Soria refuerza su compromiso con la igualdad y con la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres, promoviendo una respuesta cercana a las necesidades de cada territorio", ha explicado Prieto.

La diputada del área, Laura Prieto, junto con la técnico responsable del departamento, ha presentado y puesto en valor los resultados obtenidos a lo largo de 2025 y durante los primeros meses de 2026 en los distintos programas que integran esta línea de actuación.

Así, se ha referido al Plan de Igualdad, el Plan sobre Adicciones, el Programa de Infancia y Familia y el Programa de Mayores, Discapacidad e Intergeneracional. En conjunto, estas iniciativas han permitido atender a más de 12.000 usuarios en toda la provincia el año pasado, ofreciendo recursos, formación y acompañamiento adaptados a las necesidades de cada colectivo.

"Estos programas han llegado a todos los rincones de la provincia, garantizando una atención cercana y de calidad a cada usuario, independientemente de su lugar de residencia. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo los servicios sociales y asegurando la igualdad de oportunidades para todos los vecinos de la provincia", ha señalado la diputada Laura Prieto.

Por otro lado, se han presentado a los miembros de la comisión las memorias correspondientes a las diferentes líneas de ayudas y servicios gestionados por el departamento. Entre ellas, destaca el Servicio de Ayuda a Domicilio, que durante el pasado año atendió a un total de 1.165 usuarios. Además, los datos registrados entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año reflejan que ya se ha superado la cifra de 900 personas atendidas.

Asimismo, el Servicio de Teleasistencia experimentó un incremento de usuarios durante el último ejercicio, alcanzando las 1.307 solicitudes. En cuanto a las ayudas de urgente necesidad, durante 2025 se han destinado 144.152 euros para atender a 307 beneficiarios.