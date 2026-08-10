La Diputación de Soria refuerza sus principales servicios ante la previsión de visitantes por el eclipse

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

SORIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha reforzado sus principales servicios ante la previsión de una llegada masiva de visitantes con motivo del eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto.

Más de un centenar de personas de la institución estarán activas durante las horas previas, durante el fenómeno y posteriormente, para reforzar la atención y prevenir posibles incidencias.

El dispositivo del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios permanecerá duplicado durante toda esta semana, mientras que Vías y Obras contará con refuerzo de personal, cisternas y medios materiales.

Asimismo, el miércoles 12, durante las principales horas del eclipse, entre las cinco de la tarde y las doce de la noche, todos los parques contarán con la dotación necesaria para cubrir una segunda salida.

Además, en los puntos oficiales de observación se desplazarán dos bomberos profesionales adicionales, acompañados de auxiliares de extinción.

Por su parte, el Servicio de Vías y Obras contará con refuerzo de plantilla durante la tarde y noche del miércoles, con presencia de cisternas y personal en los puntos oficiales de observación, además de colaboración con la organización de estos espacios. Los vehículos del parque de maquinaria y los camiones cisterna estarán igualmente disponibles.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha recordado en la Junta de Gobierno Local que "la institución pide a quienes se desplacen a la provincia que colaboren con los dispositivos desplegados y actúen con mucha prudencia para poder disfrutar de una jornada histórica".