La Diputación de Valladolid acerca la "riqueza vitivinícola" de la provincia en un encuentro en Madrid - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha acercado la "riqueza vitivinícola, gastronómica y turística" de la provincia en un encuentro con representantes de asociaciones empresariales, colegios profesionales, hosteleros y medios de comunicación en Madrid.

La cita, motivo de la celebración del Día Mundial del Enoturismo, se ha celebrado el martes 10 de noviembre en The Library Wine Boutique & Cuisine, en el barrio de Salamanca de la capital.

La iniciativa se enmarca en las actividades de la institución para promocionar en el exterior la Milla de Oro del Vino y los recursos turísticos y agroalimentarios de la provincia" y situarla como "destino enoturístico de referencia".

El encuentro ha consistido en una experiencia de cata y maridaje de los vinos de siete bodegas vallisoletanas combinado con una selección de quesos elaborados en la provincia, según ha informado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

La propuesta se ha completado con música de guitarra flamenca en directo, en una velada concebida para mostrar "la diversidad y calidad "de los productos agroalimentarios vallisoletanos y su vinculación con el territorio.

La selección de vinos ha incluido referencias de Bodegas Sinforiano, con Quelías Rosé; Bodegas Vizar, con un verdejo envejecido en barrica; Pago de Carraovejas, con Carraovejas 2024; Bodegas Emilio Moro, con Malleolus de Valderramiro; Bodegas Protos, con Carroa; Bodegas Virtus, con Albillo Mayor Gran Reserva; y Bodegas Cuatro Rayas, con su Dorado '61' en Rama.

El maridaje gastronómico ha tenido como protagonistas diferentes quesos de la provincia, entre ellos Cañarejal Cremoso, Campoveja CCL, Cantagrullas Mochuelo al Vino y Taray, Rueda Cheesemonger Granoro, Cantagrullas Masiega y Serón.

Además, la experiencia ha contado con la participación de profesionales especializados en el mundo del vino, el queso y la música como Mónica Otero, events Manager de Club Metrópolis y Grupo Paraguas, encargada de conducir la cata.

La parte dedicada al queso, por otro lado, ha estado dirigida por el profesional de reconocido recorrido en el sector quesero Rubén Valbuena.

La música ha corrido a cargo del guitarrista flamenco Raúl Olivar, autor, compositor y productor, con seis discos publicados y docente de la Escuela Profesional de Danza de Valladolid desde 2006.