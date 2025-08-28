El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre de 2025, incluido

La Diputación de Valladolid convoca la primera edición de los Premios de Deportes y Juventud 2025, una iniciativa destinada a reconocer y poner en valor el esfuerzo, la dedicación y los logros de las personas que hayan destacado en el ámbito deportivo y juvenil de la provincia.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre de 2025, incluido, conforme a la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 22 de agosto de 2025.

En el área de Deportes, las modalidades distinguen entre deportistas de diferentes franjas de edad. Se reconocerá, por un lado, la trayectoria y los logros de jóvenes de entre 18 y 30 años que estén empadronados y que pertenezcan a clubes deportivos ubicados en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

Por otro lado, se contempla también la participación de chicos y chicas de entre 14 y 17 años, que puedan optar al título de mejor promesa deportiva, para ello tienen que cumplir con los mismos requisitos de empadronamiento y vinculación a un club deportivo de la provincia.

Asimismo, se reconocerá tanto al mejor deportista con diversidad funcional, como a la mejor promesa deportiva con diversidad funcional.

Por otra parte, el área de Juventud, se concederá una mención especial al personal informador juvenil que lleve al frente de un Punto de Información Juvenil durante, al menos, veinte años y no haya sido reconocido anteriormente.

Las personas interesadas deberán presentar sus candidaturas conforme a los anexos recogidos en Boletín Oficial de la Provincia, disponible en la web de la Diputación de Valladolid.