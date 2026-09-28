Diputación de Valladolid y El Puente promoverán la salud mental de adolescentes con la campaña 'Mochilas que conectan'

El director técnico de El Puente Salud Mental Valladolid, Pablo Moreno, y el diputado Alfonso Romo en la presentación de 'Mochilas que conectan'. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid y El Puente impulsan 'Mochilas que conectan', una campaña para promover el cuidado de la salud mental entre la juventud de 12 a 18 años de la provincia a través de diferentes actividades en varias localidades en colaboración con la comunidad educativa y entidades sociales.

El diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo, y el director técnico de El Puente Salud Mental Valladolid, Pablo Moreno, han presentado este lunes, 28 de septiembre, la iniciativa que se llevará a cabo entre octubre y diciembre y busca generar espacios en los que los adolescentes puedan "poner nombre a lo que viven y sienten".

Se prevé que la campaña, financiada por la institución provincial, llegue al menos a siete localidades con las que se trabaja, en contacto con las instituciones educativas y asociaciones, para poner en marcha las actividades y las cuales se darán a conocer próximamente, según ha señalado Moreno, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El objetivo es poder congregar a los jóvenes de las localidades para transmitirles la importancia de la salud mental y hacerlo "en clave de prevención y sensibilización", y "trabajar el cuidado y autocuidado".

Así, se pretende promocionar la educación emocional en una etapa tan importante como la adolescencia, en la que los jóvenes experimentan "muchos cambios y retos", de manera que la iniciativa tiene el propósito de que estos puedan "reconocer lo que viven y sienten" y "ponerle nombre", así como "normalizar que se puede pedir ayuda y en algunos casos, se debe".

"Queremos conectar a los jóvenes consigo mismos, con sus compañeros, con su familia y con todo su entorno", ha aseverado Moreno sobre la campaña, que también informará a los participantes sobre todos los recursos que tiene a su alrededor y les ayudará a construir una "red que sepa acompañarlos".

Asimismo, 'Mochilas que conectan' se centrará en romper los estigmas y prejuicio que aún rodean a la salud mental y pueden dificultar que los jóvenes hable de aquello que les preocupa.

Por último, Moreno ha agradecido el apoyo "claro y permanente" de la Diputación de Valladolid con esta iniciativa y otras llevadas a cabo por la entidad, mientras el diputado del área ha puesto en valor el objetivo de la campaña y ha garantizado el respaldo de la institución a proyectos que buscan ayudar a las personas.