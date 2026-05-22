Diputación de Zamora aporta tres millones para la ejecución de 51 obras "excepcionales" en los pueblos

El presidente de la Diputación de Zamora y el diputado de Obras durante el acto con de firma de los convenios. - DIP ZAMORA

ZAMORA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora aportará tres millones de euros para la ejecución de 51 obras "excepcionales" en los pueblos. Los ayuntamientos beneficiarios complementarán cada inversión para un montante total de 4,7 millones.

Así lo ha explicado este viernes el presidente provincial, Javier Faúndez, durante el acto de firma de los convenios con los regidores de cada municipio.

En un acto que ha contado también con la presencia del diputado de Obras, Manuel Martín, el presidente ha señalado que las actuaciones, ejecutables con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero del presente año 2026, "abarcan una amplia variedad de intervenciones orientadas a mejorar infraestructuras municipales, servicios públicos, accesibilidad, eficiencia energética, instalaciones deportivas, abastecimiento de agua y recuperación de edificios de uso vecinal".

En ese sentido, Javier Faúndez ha destacado que "estas obras dan respuesta a las necesidades de los pueblos manifestadas por los alcaldes en su afán de mejorar los servicios y la calidad de vida de sus vecinos", por lo que la Diputación "contribuye así a financiar inversiones singulares de interés municipal" que requieren una colaboración económica "extraordinaria y los ayuntamientos no pueden acometer con recursos propios".

Las actuaciones se reparten por prácticamente todas las comarcas de la provincia (Sayago, Benavente y Los Valles, Tierra de Campos, Alba, Aliste, Toro, Tierra del Vino, La Guareña, La Lampreana o Tierra del Pan), lo que "refleja un criterio de equilibrio territorial y apoyo al medio rural".

Entre las inversiones de mayor cuantía destacan la construcción de un frontón en Santa Cristina de la Polvorosa (529.000 euros); las instalaciones para nuevas piscinas municipales en Valcabado (300.000 euros); la segunda fase del centro multiusos de Castrogonzalo (278.637,17 euros), la construcción del edificio multiusos de Bermillo de Sayago (244.000 euros), y la finalización del salón municipal de Fuentelapeña (215.170,20 euros).

"Se trata de inversiones de marcado carácter municipalista, centradas en dotar a los pueblos de mejores infraestructuras y servicios, favoreciendo la cohesión territorial y ayudando a los ayuntamientos a ejecutar proyectos que difícilmente podrían afrontar con recursos propios", han explicado desde la Diputación Provincial.