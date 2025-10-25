La Diputación de Zamora apoya las XVI Jornadas de Naturaleza y Montaña de Benavente que se desarrollarán en noviembre

La Diputación De Zamora Apoya Un Año Más Las XVI Jornadas De Naturaleza Y Montaña De Benavente - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora colabora con el Club Montañero Benaventano en la organización de las XVI Jornadas de Naturaleza y Montaña, una cita ya consolidada en el calendario cultural y deportivo de la provincia que combina aventura, divulgación científica y amor por la naturaleza.

El ciclo de conferencias se desarrollará a lo largo de los jueves del mes de noviembre, a las 20.00 horas en la Casa de Cultura 'La Encomienda' de Benavente, y reunirá a reconocidos deportistas, científicos y divulgadores del ámbito de la montaña y la naturaleza.

El programa de esta edición comenzará el jueves día 6 bajo el título 'Aguas bravas en El Bierzo y Valdeorras', con Miguel Pita, Noé Rodríguez y Xoan Otero, quienes ofrecerán un recorrido por los ríos y valles de estas comarcas para descubrir la práctica del descenso en aguas bravas.

El día 13 de noviembre será el turno de 'Plan Z, El Dent d'Herents', con Anselmo Vidal (Avigamo) y Carlos Belarda (Foxil), una charla sobre aventura y adaptación en los Alpes tras condiciones meteorológicas extremas.

El jueves día 20 la charla 'Nezabudka 8.125 m', con la alpinista María José Cardell (Pipi), relatará su ascensión al Nanga Parbat, uno de los ochomiles más emblemáticos del planeta.

Por último, el día 27 de noviembre la charla 'Las montañas como una ventana a la recivilización', a cargo del científico Fernando Valladares, abordarán el papel de las montañas como refugio natural y símbolo de equilibrio ecológico y humano.

Estas jornadas, que cuentan también con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente, la Fundación Caja Rural de Zamora y Caja Rural de Zamora, constituyen una oportunidad para acercar al público el mundo del alpinismo, la ciencia y la conservación del entorno natural desde distintas perspectivas.

La Diputación de Zamora mantiene así su compromiso con las iniciativas que promueven la cultura, el deporte y la sensibilización medioambiental en toda la provincia, apoyando actividades que fomentan el contacto con la naturaleza y los valores del esfuerzo, el respeto y la sostenibilidad.