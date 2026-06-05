Diputación de Zamora destina 150.000 euros para la compra de furgonetas para los comedores sociales de la provincia

El diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz; el presidente de la Diputación, Javier Faúndez; y el diputado de Política Social, Ramiro Silva. - EUROPA PRESS

ZAMORA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora financiará la compra de furgonetas para los comedores sociales de la provincia como así lo ha anunciado este viernes el presidente de la institución, Javier Faúndez, que ha comparecido para confirmar una partida de 150.000 euros con el fin de que los municipios adquieran nuevos vehículos de reparto y mejoren así la dotación con los que sus trabajadores se desplazan a repartir la comida.

En ese sentido, Faúndez ha recordado que, en varios de los casos de la provincia, la comida se prepara en una localidad y luego se reparte por los anejos del ayuntamiento e incluso por los municipios cercanos. Por ejemplo, en uno de los comedores de Aliste, la cocina está en Sarracín, pero el menú llega también a Riofrío, Cabañas, Ferreras de Arriba, Otero de Bodas y Abejera.

"Con el paso de los años, las furgonetas que se utilizan presentan un deterioro", ha apuntado Faúndez, que ha destacado que este servicio es "clave" para que las personas mayores puedan vivir en los pueblos. En este caso, la Diputación financiará gastos de hasta 30.000 euros para la compra del vehículo, que ha de destinarse únicamente al uso del reparto de la comida.

Por otro lado, Faúndez ha anunciado también este viernes el incremento de la dotación de las ayudas para la compra de collares de vallado virtual en las ganaderías de la provincia.

Este año, la Diputación repartirá 600.000 euros entre las explotaciones zamoranas e incluirá ganado caballar y caprino. Es el doble que en el ejercicio anterior.

"Vamos a invertir el criterio del año pasado y vamos a dar mayor puntuación a las explotaciones grandes que a las pequeñas", ha destacado Faúndez, que ha confirmado también que quienes se quedaron fuera de la última convocatoria tendrán una puntuación adicional y que se podrán presentar facturas emitidas entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.