La Diputación de Zamora impulsa el mapeado territorial para conectar municipios y recursos clave en la provincia

Mapa interactivo de recursos municipales de la provincia de Zamora dentro del proyecto Silver Jobs. - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora impulsa el mapeado territorial como vía para conectar municipios y recursos, todo ello en el marco del proyecto de cooperación transfronteriza 'Silver Jobs' y para recopilar información detallada de cada uno de estos lugares "esenciales".

El mapeado territorial funciona como "herramienta estratégica para afrontar los retos del envejecimiento y la despoblación en el medio rural", por lo cual recopila información detallada sobre cada municipio y pone especial atención en sus recursos y servicios municipales.

Así, esta plataforma permite ofrecer una visión completa de cada localidad que incluye infraestructuras, equipamientos y servicios disponibles, e incorpora un apartado específico dedicado a los recursos vinculados a la economía 'Silver' y, de forma particular, a la red de servicios sociosanitarios.

Por lo tanto, se recogen datos sobre residencias, centros de día, centros comunitarios y servicios de ayuda a domicilio presentes en los diferentes núcleos poblacionales, ya que estos elementos se consideran "pilares fundamentales para fortalecer la empleabilidad local y mejorar la cobertura de atención a las personas mayores" y, al mismo tiempo, permiten identificar con precisión la situación de cada municipio y sus oportunidades de mejora.

La DIputación de Zamora ha subrayado que el mapeado de infraestructuras municipales contribuye a la cooperación entre administraciones, entidades locales y agentes sociales y desarrolla un modelo económico que fomenta la cohesión territorial, a la vez que impulsa programas de formación profesional que generan empleo de calidad y refuerza las políticas públicas orientadas a los cuidados, el acompañamiento y los servicios de proximidad.

De esta forma, el proyecto 'Silver Jobs', cofinanciado por la Unión Europea a través del programa POCTEP, se consolida como "una oportunidad de desarrollo para la provincia" a través de la 'Silver Economy'.

TECNOLOGÍA PARA UNA VIDA MEJOR

Además, recientemente el proyecto 'Silver Jobs' ha impulsado el Centro de Innovación Social (CIS) de la Granja de Moreruela, el cual se presenta como un "espacio referente" para la población sénior y funciona como lugar de atención sociosanitaria digital mediante tecnologías de última generación como robots asistenciales y soluciones de telemedicina preventiva y seguimiento digital.

Este espacio, gestionado por la Diputación Provincial de Zamora y respaldado por socios como la Cámara de Comercio de Zamora, el Centro Asociado a la UNED en Zamora, la Cámara Municipal de Bragança, el Instituto Politécnico de Bragança y la Fundación Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, se encuentra abierto a cualquier persona de la provincia y tiene como finalidad promover la creación de un "ecosistema de proximidad inteligente".

El centro integra otras dos antenas territoriales en Benavente y Villalpando, de manera que el conjunto forma una sólida red territorial y refleja la apuesta de la Institución Provincial por transformar los desafíos del envejecimiento y la despoblación en oportunidades reales de empleo, innovación y cohesión social.