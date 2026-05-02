La Diputación de Zamora mejorará la travesía de Matilla de Arzón y la carretera de acceso a la N-630

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, y la la diputada delegada del Área de Carreteras, Atilana Martínez Mayado, durante la reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Matilla de Arzón, Venancio Martínez Pérez - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ejecutará las obras de mejora de la travesía de Matilla de Arzón y el tramo de la carretera provincial ZA-L-2557 que da acceso a la N-630.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, ha mantenido este sábado una reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Matilla de Arzón, Venancio Martínez Pérez, para informarle de la actuación en ambas vías, según ha señalado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

En la reunión también han estado presentes la diputada delegada del Área de Carreteras y diputada provincial por la circunscripción de Benavente, Atilana Martínez Mayado, y técnicos del Área de Obras de la Institución Provincial.

Las obras, que cubrirán aproximadamente 2,2 kilómetros, se ejecutarán este mismo año con cargo al contrato de conservación de firmes de la Diputación y, previamente, el Ayuntamiento deberá acometer antes de fin de año la renovación de tuberías en los 600 tramos de la travesía.