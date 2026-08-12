Diputación de Zamora moviliza casi un millón de euros en la Junta de Gobierno de agosto

Los vicepresidentes primero y segundo de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte y Ramiro Silva, durante la rueda de prensa - EUROPA PRESS

ZAMORA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha movilizado casi un millón de euros en la Junta de Gobierno de agosto, que ha dado luz verde a convenios de colaboración con la Fundación Personas o Asprosub Virgen de la Vega de Benavente.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero de la institución, Víctor López de la Parte, que ejerce estas semanas como presidente en funciones y que ha comparecido junto al vicepresidente segundo, Ramiro Silva, para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en el órgano provincial.

Entre los asuntos más destacados figura el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y la Fundación Personas para el desarrollo, durante este año 2026, del programa 'Un paso adelante: Formación, empleo e inclusión en el medio rural', cuyo objetivo general es "favorecer la formación, el empleo y la inclusión de personas con discapacidad de la provincia" y que cuenta con una dotación de la institución provincial que alcanza los 220.000 euros.

También con la Fundación Personas colabora la Diputación en el desarrollo de 'Bici sin edad en Zamora', un proyecto cuyo objetivo es favorecer el envejecimiento activo, combatir la soledad no deseada y promover la participación social de las personas mayores y personas con discapacidad mediante la utilización de triciclos adaptados y la realización de paseos inclusivos.

Dentro del capítulo social, la Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno al convenio de colaboración entre Asprosub Virgen de la Vega de Benavente y la Diputación, que aporta 75.000 euros para el desarrollo del programa 'Más allá del límite', una iniciativa que incluye el desarrollo de un conjunto integrado de actividades de ocio inclusivo, deporte adaptado, actividades culturales, salidas, estancias vacaciones y otras actuaciones que buscan promover la inclusión social, la autonomía personal, la participación y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual atendidas en el centro benaventano.

La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno al convenio con la Cámara de Comercio para el desarrollo del programa de internacionalización de empresas de la provincia. Con una dotación de 65.000 euros, la actuación impulsada desde el área de Desarrollo Económico tiene como fin apoyar a las empresas zamoranas en sus procesos de internacionalización y promoción exterior.

Por último, ha dado luz verde a la aprobación del acuerdo marco que regulará la compra de espacios de publicidad en medios de comunicación para la promoción de la actividad de la institución provincial, la difusión a los ciudadanos de mensajes de interés público y el despliegue de campañas de publicidad institucional.

La Diputación reserva un presupuesto de 484.000 euros al llamado Plan de Medios, durante los ejercicios 2027 y 2028, a los que hay que sumar una posible prórroga por otros 242.000 euros en el año 2029.