La Diputación de Zamora promocionará Fromago 2026 en una gira por ocho ciudades de España y Portugal

Presentación de Fromago 2026 en Salón Gourmet, en Ifema. - FROMAGO - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora promocionará la feria internacional de queso Fromago 2026 en ocho ciudades de España y Portugal con el objetivo de estrechar lazos con profesionales, instituciones y medios de comunicación, así como aumentar la visibilidad del evento con el objetivo de atraer al máximo número de asistentes a la provincia.

En el marco del prestigioso Salón Gourmets que se celebra en Madrid, y con el respaldo de Tierra de Sabor, la institución provincial ha presentado el proyecto de Fromago Cheese Experience 2026, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre, y ha desvelado su estrategia de promoción nacional e internacional.

El acto, que ha contado con la intervención del vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, ha servido para reivindicar a Fromago, un evento de cuatro días, como "un proyecto vivo y en continua evolución".

En este sentido, se ha anunciado la gira de presentación 'El camino de Fromago', cuyo calendario oficial arrancará en Oviedo el próximo 28 de abril, en una acción estratégica junto a la editorial La Nueva España, y continuará su recorrido por plazas "fundamentales".

Así, la Diputación de Zamora presentará la feria de queso el 27 de mayo en Valladolid, el 5 de junio en Silleda (Pontevedra), el 16 de junio en Salamanca, el 8 de julio en Zamora, el 17 de julio en Oporto, el 4 de agosto en Braganza y el 2 de septiembre en Madrid, tal y como ha informado la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

En el acto en Salón Gourmet, el vicepresidente también ha recordado que esta semana será la última oportunidad para realizar inscripciones generales, ya que, ante la "gran respuesta" recibida, a partir de los próximos días el registro quedará reservado exclusivamente para expositores internacionales.

De este modo, tras el "éxito" de la edición 2024, que registró más de 300.000 visitantes y un "gran impacto económico", la próxima edición de Fromago se prepara para superar las expectativas, con más de tres kilómetros de recorrido lineal y cerca de 300 expositores de todo el mundo.

Por otro lado, este lunes los asistentes a la presentación de la cita han participado en una cata diseñada para mostrar la "versatilidad y calidad" del sector, incluido el emblemático Queso Zamorano, un innovador queso al Tempranillo, una equilibrada mezcla suave y un Gouda.

La degustación, maridada con mieles, mermeladas de la provincia y vino con Denominación de Origen Tierra del Vino, ha reforzado la "unión" entre "el producto de calidad, el orgullo por el territorio y la formación técnica".