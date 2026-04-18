La Diputación de Zamora refuerza su estrategia de lucha contra la despoblación en una reunión con María Corina Machado

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez Domínguez, y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, mantienen un encuentro con la la líder opositora venezolana María Corina Machado - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora refuerza su estrategia de lucha contra la despoblación en una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado en la que se ha expuesto el proyecto que la institución desarrolla en colaboración con la Fundación Talento 58 para favorecer la llegada de familias procedentes de Sudamérica, principalmente de Venezuela, a la provincia.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez Domínguez, y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, han participado en este encuentro en el que los responsables provinciales han detallado esta iniciativa orientada a hacer frente al reto demográfico en el medio rural zamorano, mediante la atracción de nuevas familias a las que se ofrece una oportunidad laboral y soluciones de alojamiento que faciliten su asentamiento en el territorio.

Este programa contribuye de forma directa al sostenimiento de la población, al impulso de la actividad económica local y al necesario relevo generacional en los municipios de la provincia.

En el presente mandato, más de 80 familias se han establecido ya en distintos puntos de la provincia gracias a esta iniciativa, consolidando un modelo de integración que está dando resultados positivos tanto para las personas que llegan como para los municipios que las acogen.