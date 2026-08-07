A disposición judicial tras ser detenido en Salamanca vendiendo droga

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SALAMANCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido puesto a disposición judicial después de ser detenido por la Policía Nacional de Salamanca vendiendo hachís en plena vía al ocupante de un turismo.

Los agentes sospecharon al ver a un hombre junto a un vehículo en actitud sospechosa, señala la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press. El varón que estaba fuera entrega un paquete a cambio de dinero, operación compatible con una transacción de droga, por lo que decidieron actuar.

Así, detuvieron el vehículo e identificaron a sus ocupantes. En la inspección del turismo hallaron, entre las pertenencias del conductor, un envoltorio que contenía 6,39 gramos de una sustancia vegetal de color verde parduzco, al parecer hachís, por lo que procedieron a su intervención y a la realización de la propuesta de sanción administrativa.

Posteriormente, los agentes localizaron e identificaron al presunto vendedor. En el cacheo hallaron un total de 580 euros, fraccionados en billetes de distinto valor, circunstancia compatible con la actividad ilícita. Por todo ello, procedieron a su detención como autor de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.