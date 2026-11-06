A disposición judicial un transportista que circulaba por la A-1 en Burgos y sextuplicó tasa de alcoholemia

Imagen del camión detenido en la A-1 en Villalmanzo (Burgos) - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un transportista de 59 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y casi septuplicar la tasa máxima permitida por la legislación vigente para conductores profesionales.

En concreto y según ha informado este viernes la Guardia Civil, las pruebas de alcoholemia mostraron resultados positivos de 1,04 y 1,03 mg/l en aire espirado, respectivamente.

Los hechos se reprodujeron hace varias semanas y el transportista conducía por la A-1 a la altura de Villalmanzo (Burgos), donde fue interceptado por los agentes de la Guardia Civil tras recibir varios avisos que alertaban de la conducción irregular y potencial peligro del conductor que obligaba al resto de usuarios de la vía a modificar su trayectoria y velocidad para evitar una posible colisión.

Una patrulla del Subsector de Tráfico de Burgos que se encontraba cerca del lugar logró detener al vehículo articulado en el punto kilométrico 209,300, a la altura del término de Villalmanzo. Al entrevistarse con el conductor, los agentes observaron "evidentes signos externos" compatibles con la influencia etílica, como dificultades para mantener la verticalidad, fuerte olor a alcohol y habla pastosa", han relatado las mismas fuentes.

Las diligencias, instruidas por el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Aranda de Duero (Burgos), han sido entregadas en el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de Lerma (Burgos).

La Guardia Civil ha recordado que este delito puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a cuatro años.