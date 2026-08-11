A disposición judicial por varios robos en una semana en Palencia

Agente de la Policía Nacional. - POLICIA NACIONAL

PALENCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido puesto a disposición judicial después de ser detenido por agentes de la Policía Nacional como autor de varios delitos de hurto, tras una investigación iniciada a raíz de dos denuncias por sustracciones cometidas en la capital palentina.

Según ha informado la Comisaría Provincial, los primeros hechos investigados ocurrieron entre los días 29 y 30 de julio en un establecimiento comercial de la calle Extremadura. En dicho local se registraron tres sustracciones de productos con un valor conjunto de 689,18 euros.

Durante uno de los episodios, el implicado fue sorprendido cuando trataba de abandonar el local con mercancía oculta entre sus prendas y, tras ser interceptado, se produjo un forcejeo con los empleados antes de que se diera a la fuga.

Las pesquisas policiales permitieron vincular estos hechos con un segundo hurto denunciado el 4 de agosto en la avenida de Brasilia, junto al restaurante La Balastera. La sustracción se produjo sobre las 14.47 horas, cuando la víctima realizaba trabajos en su vehículo y dejó en el suelo un teléfono móvil valorado en 800 euros. Tras percatarse de su desaparición, el afectado observó cómo un varón presente en las inmediaciones abandonaba de forma rápida el lugar.

Tras establecer los elementos coincidentes entre ambos sucesos, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del presunto autor el pasado 6 de agosto. Una vez finalizadas las diligencias correspondientes, el arrestado ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Palencia, en funciones de guardia.

La investigación continúa abierta para el completo esclarecimiento de las actuaciones y no se descarta su implicación en otros hechos de similares características.