Doce equipos disputarán en La Cistérniga una nueva edición del Trofeo Diputación masculino y femenino

Foto de familia, durante la presentación del Trofeo Diputación. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una docena de equipos, ocho en categoría masculina y cuatro en femenina, disputarán en La Cistérniga, del 17 al 27 de agosto, una nueva edición del Trofeo Diputación de Valladolid.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, y el delegado provincial en Valladolid de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Manuel Heredia, han presentado esta competición ya consolidada en el fútbol de la provincia y que sirve de preparación para el inicio de la temporada en categorías no profesionales.

Ambos torneos, organizados por la Delegación Provincial en Valladolid de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, se disputarán en las instalaciones Municipales de La Cistérniga, sobre césped artificial.

El Trofeo de Fútbol Femenino se jugará los días 22, 23 y 26 de agosto, mientras que el masculino se prolongará hasta la jornada de clausura, prevista para el 27 de agosto, con la ceremonia de entrega de trofeos a las 21.00 horas.

En la competición masculina, que celebra su trigésimo segunda edición, participarán ocho equipos: Real Valladolid Promesas, Atlético Tordesillas, C.D.F. Mojados, C.D. Villa de Simancas, C.D. La Cisterniga C.F., C.D. Laguna, Betis C.F. y C.D. Boecillo. Los cuartos de final se disputarán los días 17, 18, 19 y 20 de agosto, las semifinales los días 24 y 25, y la gran final el 27 de agosto, siempre a partir de las 19.00 horas.

El Trofeo de Fútbol Femenino, que llega a su sexta edición, reunirá a cuatro equipos: C.D. Parquesol, Atlético de Laguna Lince, C.D. Villa de Simancas y Real Valladolid C.F. Las semifinales se jugarán el 22 y el 23 de agosto a las 11.00 horas, y la final tendrá lugar el 26 de agosto a las 19.00 horas.

Conrado Íscar ha destacado el crecimiento de esta competición, que ha calificado como "una apuesta" de la Diputación por dar "visibilidad, espacio y el reconocimiento que merecen los equipos femeninos" de la provincia".

Además, el presidente ha subrayado el contexto especial en el que llega esta edición tras la reciente proclamación de la Selección Española de Fútbol como campeona del mundo. "Este año, este torneo tendrá un color aún más especial después de que la Selección Española de Fútbol se haya proclamado campeona del mundo, algo de lo que todos debemos sentirnos orgullosos como país", ha subrayado.

Durante la presentación se ha repasado también el palmarés histórico de ambas competiciones. En la modalidad masculina, el Atlético Tordesillas es el actual campeón, tras imponerse el pasado año en Valdestillas, mientras que en la femenina el título está en manos del Real Valladolid C.F., vigente vencedor de la edición celebrada también en Valdestillas.