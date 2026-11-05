El domingo comienza en Valverde de Campos (Valladolid) el circuito 'Paisajes de la Provincia', que une deporte y turismo

Presentación de la tercera edición del circuito 'Paisajes de la Provincia'. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del circuito de carreras y marchas 'Paisajes de la Provincia', de Diputación de Valladolid, comenzará el domingo 8 de noviembre en el municipio de Valverde de Campos y continuará el día 15 en Gallegos de Hornija y el 22 de noviembre en Piñel de Abajo.

una iniciativa que une la práctica deportiva con la promoción turística y cultural de los municipios vallisoletanos.

El diputado de Deportes y Juventud, Javier González, ha presentado esta nueva edición, que une práctica deportiva con promoción turística, acompañado por representantes de las localidades que acogerán las pruebas.

Cada jornada ofrecerá distintas modalidades de participación, con carreras para diferentes categorías y marchas populares, además de pruebas infantiles para facilitar la participación de todas las edades. El circuito contempla las categorías Sub-18, Sénior y Máster A, B, C, D, E, F y G, así como las categorías infantiles Sub-16, Sub-14, Sub-12, Sub-10 y Sub-8.

También podrán participar los más pequeños en las categorías Sub-6 y Chupetines, estas últimas de carácter no competitivo.

Como ha recordado el diputado de Deportes y Juventud, el programa nació con el objetivo de fomentar la actividad física en entornos de la provincia "con interés turístico, cultural y deportivo" a través del deporte popular como vehículo para dar a conocer los paisajes, los productos locales y el patrimonio de los pueblos vallisoletanos.

La iniciativa persigue también una finalidad solidaria, mediante la recaudación de fondos para asociaciones benéficas, y busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludables y participar en actividades deportivas.

Las inscripciones se realizarán de forma independiente para cada prueba y modalidad (carrera, marcha o carrera infantil) por lo que cada participante tendrá un dorsal específico para la jornada en la que tome parte.

Los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.paisajesdelaprovincia.es y el plazo finalizará el jueves anterior a cada prueba, a las 15:00 horas, aunque también será posible formalizar la inscripción el mismo día de la celebración hasta una hora antes de la salida.

Javier González ha agradecido la implicación de los ayuntamientos participantes y de sus alcaldes y concejales, "cuya colaboración resulta fundamental para el desarrollo del circuito".

Los municipios ofrecerán productos locales a los corredores al finalizar cada prueba lo que contribuye así a dar visibilidad a la producción agroalimentaria y a la identidad de cada localidad.

La institución provincial reconoce también el apoyo de las empresas colaboradoras y de los equipos que hacen posible la organización y el desarrollo seguro de las jornadas, entre ellos Protección Civil, los servicios sanitarios, el personal técnico y los voluntarios municipales.