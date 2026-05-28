Dos detenidos en Ávila con 20 gramos de cocaína y dinero tras intentar huir en coche de la Policía

Cocaína y dinero intervendido a las dos personas detenidas en Ávila. - POLICÍA NACIONAL

ÁVILA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ávila ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras intervenirles 20 gramos de cocaína y dinero fraccionado en billetes de distinto valor tras interceptarlos cuando intentaba huir en coche de la Policía, que les siguió al observar que circulaban a gran velocidad por la capital abulense.

La detención se llevó a cabo el martes 26 de mayo en el marco de reforzamiento de la vigilancia preventiva y de las actuaciones encaminadas a combatir el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron por la tarde, mientras los funcionarios policiales realizaban labores propias de seguridad ciudadana y observaron un vehículo que circulaba a gran velocidad por la capital, cuando comprobaron cómo el conductor, al percatarse de la presencia, aumentaba la velocidad, motivo por el cual procedieron a darle el alto.

Una vez interceptado, los policías realizaron un cacheo superficial de sus ocupantes, así como un posterior registro del vehículo, en el que localizaron en su interior un envoltorio de plástico que contenía una sustancia en polvo, al parecer cocaína.

Asimismo, los agentes comprobaron que el conductor portaba una riñonera con una importante cantidad de dinero fraccionado en billetes de distinto valor, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Realizada la prueba correspondiente mediante 'narcotest', la sustancia intervenida arrojó resultado positivo en cocaína, con un peso aproximado de 20 gramos y un valor estimado en el mercado ilícito de 1.200 euros apróximadamente.

Por estos hechos, se procedió a la detención de ambos individuos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Ambos han quedado en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición Judicial.