Dos detenidos en Ávila por apropiarse de 62.643 euros de una anciana y tratar de modificar su testamento

ÁVILA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas en Ávila como presuntas autoras de un delito de apropiación indebida y otro de estafa en grado de tentativa tras apropiarse de 62.643 euros de una anciana de 90 años y tratar de modificar su testamento.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil, los detenidos habrían aprovechado la relación de confianza con la víctima para acceder a sus recursos económicos y tratar de modificar su testamento en beneficio propio.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia presentada por una mujer de 90 años que explicó haber sido víctima de dos personas que le prestaban ayuda en las labores domésticas. Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil pudo determinar que los finalmente detenidos habrían aprovechado la relación de confianza generada con la víctima y su situación de especial vulnerabilidad para acceder presuntamente a sus cuentas bancarias y apropiarse de 62.643,47 euros.

Además, los investigados habrían intentado convencer a la perjudicada para que les otorgara en testamento su vivienda y la totalidad de sus bienes económicos para lo que la llegaron a trasladar hasta una notaría con la finalidad de formalizar el trámite, aunque finalmente no se pudo formalizar.

Tras las gestiones realizadas por los investigadores, y una vez reunidos los indicios necesarios, los especialistas en Policía Judicial detuvieron a las 09:45 horas de ayer a ambas personas como presuntas autoras de los delitos investigados.

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